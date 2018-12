Prima Categoria, turni casalinghi per le due capoliste

La Tirrenia si gioca tutto sul campo della Folgor Marlia

Prima Categoria - Nel dodicesimo turno di campionato, i “galletti” del Serricciolo (foto) sono usciti vincenti grazie ad un rigore allo scadere sul campo del Forte dei Marmi, e in virtù dell’inatteso pareggio del Don Bosco Fossone a Castelpoggio li raggiungono al vertice del girone. Per i versiliesi di Giacomo Vannoni primo stop interno dopo quasi sedici mesi tra le proprie mura, l’ultimo passo falso casalingo fu con un’altra lunigianese datato 17 settembre 2017 contro il Filvilla (1-2). Contro i “galletti” il Forte dei Marmi presentava dal primo minuto l’ultimo arrivato dal corrente mercato, il centrocampista Matteo De Wit (1998) proveniente dal Seravezza Pozzi. Più che convincente la prestazione del Serricciolo che domenica prossima riceverà all’”Arcinaso” i lucchesi del Ponte a Moriano, uscenti da una sconfitta sul campo del River Pieve ma comunque in un periodo positivo.



Sorprendente rallentamento di marcia del Don Bosco Fossone che in casa dell’ex fanalino di coda Folgor Marlia ha dovuto recuperare lo svantaggio del primo tempo e successivamente accontentarsi della divisione dei punti. Il mezzo passo falso comunque non intacca minimamente il programma dei carrarini che domenica prossima riceveranno al “Duilio Boni” la sesta forza del girone Capezzano Pianore per un altro match da non perdere.



Tra i tre successi esterni della giornata c’è quello dello Staffoli ai Ronchi in casa della Tirrenia che dopo aver incassato la quarta sconfitta casalinga ora è ancorata all’ultimo posto. In attesa di recuperare alcune pedine, il team di mister Dario Martinelli è già concentrato nello scontro diretto in trasferta con la diretta concorrente Folgor Marlia, una partita decisiva nella quale i marinelli non devono assolutamente perdere, per non incorrere in un distacco dal gruppo play out poi difficilmente rimontabile.



Per le altre da segnalare la clamorosa caduta del Tau Calcio in casa del rinforzato Sporting Bozzano, per la seconda sconfitta della stagione, e il guizzo della Torrelaghese di mister Massimiliano Bucci che espugna il campo dei Diavoli Neri di Gorfigliano, punti pesanti che proiettano i giallo-viola a quattro lunghezze dal girone dei play off.



Di seguito la prossima giornata - domenica 16 dicembre ore 14.30



Acquacalda-Forte Dei Marmi

Don Bosco Fossone-Capezzano Pianore

Folgor Marlia-Tirrenia

Marginone-Diavoli Neri

Serricciolo-Ponte a Moriano

Staffoli-Bozzano

Tau Calcio-Orentano

Torrelaghese-River Pieve