Prima Categoria, trasferta insidiosa per il Don Bosco Fossone

Vietato sbagliare per non perdere il contatto con la nuova capolista River Pieve

Prima Categoria - Dopo il brutto passo falso casalingo di domenica passata contro il Tau Calcio (1-2), la squadra di mister Incerti deve ripartire con il piglio giusto in una classifica la vede terza in classifica (42 pt), sotto di un punto al Serricciolo (43) e due alla nuova capolista River Pieve (45). Nella gara di domani, valevole per la 23° giornata di Prima Categoria, i giallorossoblu saranno impegnati in una trasferta più che insidiosa a Marginone (fischio d'inizio ore 15.00), con la squadra di casa a pochi punti dalla zona play out e che vuole uscire da un periodo di crisi che non la vede vincente dal 23 dicembre scorso.



Don Bosco Fossone che arriva a questo incontro con il difensore d'esperienza Citro squalificato e parecchi infortuni, contro una squadra che ha validissimi giocatori, primo tra tutti l'attaccante Pistoresi, una delle punte più forti del campionato. Per questo motivo capitan Bertagnini e soci dovranno scendere in campo con la massima concentrazione, per portare a casa un risultato positivo e rimanere attaccati alla zona promozione.