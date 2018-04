Perla su punizione di Galli (video) e doppietta del bomber versiliese, ma il secondo al 95' non era regolare. Per la Tirrenia a segno Kabashi e Lopez

Prima Categoria - TIRRENIA 1973: Fusani, Bertola, Vanni, Veralli, Mosti, Youssefi, Lopez, Poggi, Canesi, El Bard, Kabashi (a disp. Pinarelli, Giulianelli, Pezzetti, Bertoneri, Coletti, Brondi) All. Alberti

SPORTING BOZZANO: Bedei, Benedusi, D'Agliano, Puccetti, Antoni, Manfredi, Lupoli, Rossi, Palazzoli, Galli, Tinagli (a disp. Stoppani, Remedi, Mussi, El Marimi, Bertolla, Castini, Saullah) All.

Reti: 35' Palazzolo (B), 53' Kabashi (T), 64' Galli (B), 43' Lopez (T) (rig), 48' Palazzolo (B)

Note: 75' Espulso mister Alberti (T) per proteste; a fine gara espulso Youssefi (T) per proteste.



Peccato per la Tirrenia che dopo una partita di cuore e sacrificio era riuscita a recuperare due volte il vantaggio degli ospiti, ma poi negli ultimissimi secondi Palazzolo, in netto fuorigioco, salta Fusani e segna, scatenando le giustificate proteste dei padroni di casa. Adesso per i ragazzi di Alberti si rovesciano le prospettive, l'incubo play out è distante solo 2 punti.



La Cronaca



Primo tempo divertente e con molte occasioni da gol. Le due squadre giocano a viso aperto e la Tirrenia dimostra di essere all'altezza dei quotati avversari, ancora matematicamente in corsa per il titolo. La prima grande occasione è nei piedi di Palazzolo che si trova a tu per tu con Fusani al limite dell'area, ma il numero 1 dei locali si supera con un provvidenziale intervento in scivolata. Dopo varie occasioni per entrambe le squadre, al 35' il Bozzano passa in vantaggio: grande azione di Tinagli che sbaglia il tiro ma la traiettoria è letta bene da Palazzolo il quale si butta come un falco e porta in vantaggio i suoi. La Tirrenia risponde con il colpo di testa di Lopez che scheggia la traversa e rimbalza sulla linea di porta.



Nella ripresa bomber Palazzolo dopo 6 minuti non onora il suo epiteto e partito da netta posizione di fuorigioco salta Fusani ma spara alto a porta spalancata. Due minuti più tardi i marinelli pareggiano con Kabashi, bravissimo a liberarsi da fuori area dell'avversario e trovare il diagonale vincente che vale l'1-1. I padroni di casa ci credono e dopo due giri di lancette quasi non trovano il vantaggio con Poggi, servito da un corner teso di Kabashi, ma un difensore avversario si immola e salva. Al 19' il Bozzano torna avanti, grazie alla magistrale punizione di Galli (Video) che si insacca all'incrocio dei pali. La Tirrenia non molla e trova subito la rete con Poggi, ma il direttore di gara alza il braccio segnalando l'offside. Al 36' entra Giulianelli che porta qualità all'attacco locale e dopo un paio di belle azioni, l'atterramento di Lopez in area di rigore (42') è sanzionato con la massima punizione: lo spesso Lopez non sbaglia (2-2). Ma poi al 48' la beffa: dopo una superlativa parata di Fusani su Saullah, gli ospiti riconquistano la palla che arriva a Palazzolo, almeno un metro in fuorigioco, bravo a saltare Fusani e a mettere dentro la rete del definitivo 2-3, tra le veementi proteste dei padroni di casa.