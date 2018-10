Prima Categoria, Tirrenia col vento in poppa

Mister Martinelli: “Compatti ed equilibrati, merito di un atteggiamento tattico e mentale diverso”

Prima Categoria - La Prima Categoria entra nel vivo. Il match-clou della quinta giornata tra Marginone e Tau Calcio non va oltre il pareggio. Il Forte dei Marmi percorre la risalita della classifica con passi da gigante e si inserisce al secondo posto, in virtù della terza vittoria consecutiva tra le proprie mura. Tengono il passo il Don Bosco Fossone e il Serricciolo, mentre la Tirrenia di mister Dario Martinelli esce dalla zona calda, andando ad espugnare niente meno che l’ostico campo del Gorfigliano. Dopo un inizio di stagione preoccupante, Venturini & soci sembrano aver imboccato la giusta via, senza dubbio il blitz in Garfagnana ha rafforzato le ambizioni e la sicurezza del sodalizio gialloblu.



Di seguito le parole di mister Martinelli che ci parla del buon momento della sua squadra:



Grande vittoria in trasferta in un campo difficilissimo come Gorfigliano che non viene per caso... E' cresciuta questa Tirrenia?

”La squadra è cresciuta, avevamo già avuto un segnale in questo senso contro l’Acquacalda. La squadra si era mostrata più compatta ed equilibrata, merito di un atteggiamento tattico e mentale diverso.



Come è venuto il gol partita?

”Il gol è nato da un recupero palla alta di un ormai insostituibile Menchini, e di un’invenzione di Da Prato che ha saltato nello stretto tre difensori del Gorfigliano per poi depositare il pallone sul palo lungo, con un piatto destro”.



Domenica arriva la capolista Marginone. La affronterete con un altra sicurezza?

“Affrontiamo la partita con il Marginone con un altra sicurezza che non deriva dalla classifica, che rimane molto pericolosa e deficitaria, ma dalla consapevolezza che giocando con lo spirito giusto, con la dovuta abnegazione e l’attenzione giusta, possiamo fare un buon risultato anche contro una delle candidate alla vittoria finale”.