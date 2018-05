Prima Categoria, Tirrenia: bilancio di fine stagione del dg Luca Bardini

Dopo la sua prima esperienza nel massese parla uno dei principali protagonisti dell’ottima stagione dei marinelli. Il mio futuro alla Tirrenia? “Dipende da Alberti...”

Prima Categoria - Dopo la miracolosa salvezza con il Tirrenia, il direttore generale del sodalizio di Via dei Lecci Luca Bardini parla a 360 gradi ai microfoni di Calcio Massa Carrara, soffermandosi sulla stagione finita, sull’impatto con la Prima Toscana e sul suo futuro.



Direttore, benvenuto e complimenti per la salvezza con il Tirrenia...

E’ stata una soddisfazione enorme, perché fare 43 punti in un campionato del genere da neo promossi, mettendosi dietro squadre esperte e abituate a questa categoria, non è da tutti. Il merito va però ai ragazzi e a mister Alberti, un uomo prima che un allenatore. Sapevamo che sarebbe stata difficile, avevamo infatti costruito una squadra con un’età media bassissima, con diversi giocatori nati nel 1994 e nel 1995 oltre ai fuoriquota 96 e 97. Basti dire che l’unico nato negli anni 80 era Marco Poggi. Nel calcio io credo che la serietà e il lavoro paghino sempre e questo gruppo di ragazzi la salvezza se l’è meritata in pieno.



Quest’estate il suo arrivo a Tirrenia era stato accolto con scetticismo, molti davano questa compagine già retrocessa a Agosto…

Si, in molti sono rimasti stupiti da questa scelta dopo il meraviglioso campionato di Fiumaretta, ma desideravo misurarmi con il campionato di Prima Toscana. La chiamata del presidente Tartarini è stata quasi inaspettata, ma dopo il primo colloquio con mister Alberti ho capito che Tirrenia sarebbe stata la scelta giusta. Ci siamo messi al lavoro, lasciando da parte le chiacchiere altrui e convincendo fuoriquota importanti per la categoria come Youssefi, Canesi e Pinarelli a scegliere il nostro progetto. Eravamo convinti fin da subito di potercela fare e così è stato.



A proposito di Toscana, quali sono le differenze tra il campionato di Prima Ligure e quello che lei ha appena concluso?

Ormai i campionati del versante ligure e di quello toscano si stanno quasi equivalendo, soprattutto per quel che riguarda le squadre di alta classifica. In Toscana combatti con il coltello tra i denti nel campo dell’ultima in classifica come nel campo della prima in classifica. In Liguria invece vi è grande differenza di valori tra le squadre di testa e quelle di coda. Ma il livello in Liguria si è alzato e di parecchio. Basti vedere le rose delle prime quattro squadre classificate nel Girone D della Prima Ligure, ovvero Canaletto, Sporting Aurora, Ceparana e Tarros Sarzanese. Sono convinto che avrebbero fatto bene anche in Prima Toscana.



Domenica per lei sarà una domenica da spettatore. Quale gara di play-off e play-out le interessa di più?

Sarei curioso di vedere la semifinale play-off di Prima Ligure tra Ceparana e Tarros: nelle file di entrambe le squadre militano diversi ex giocatori del mio vincente Fiumaretta, a partire da mister Strata, allenatore del Ceparana e Walter Storti, mio compagno di avventure lo scorso anno. Ma andrò a vedere la finale play-off di Seconda Ligure tra Antica Luni e Vezzano. Farò il tifo ovviamente per l’Antica Luni. Il presidente Mattia Casani è stato il primo a darmi l’opportunità di fare il direttore in una compagine seria. Merita il salto in Prima Categoria per la passione e la serietà messa in campo in questi anni.



E il suo futuro. Sarà ancora a Tirrenia?

Al momento non ho ancora parlato con il presidente Tartarini. Ma per fare calcio in Prima Toscana serve organizzazione, programmazione e soprattutto sinergia tra la prima squadra e il settore giovanile. Il Tirrenia era l’unica compagine della provincia nel campionato di Prima Categoria a non avere la Juniores e questo durante l’anno ci ha creato innumerevoli problemi con i fuoriquota. E molto dipenderà anche dal futuro di Paolo Alberti: sono legato tantissimo al mister e fatico a vedere una Tirrenia senza di lui.