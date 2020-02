Prima Categoria, testa-coda per il Serricciolo

Prima Categoria - Differenti impegni sono quelli che attendono il Serricciolo e il Don Bosco Fossone. I lunigianesi, sempre agganciati al carro del podio, ricevono la visita della “maglia nera” del girone Orentano, caduto in una profonda crisi senza fine e senza scampo di salvezza. Dal quartier generale dei "galletti" non ci sono buone notizie dall'infermeria: per il confronto, sulla carta scontato, mancheranno Mameli, Perini, Bertagnini, Tavoni e bomber Cantoni. In ultimo da valutare Casciari uscito malconcio dal match in alta Garfagnana. Probabilmente faranno parte della partita alcuni elementi della Juniores.



Ben diversa è la situazione dei carrarini di mister Marco D’ambrosio, il “suo” Don Bosco deve cambiare immediatamente marcia se evitare la famigelara "forbice" anti play out. Anche in casa giallorosso le problematiche non mancano: l’energico tecnico dovrà ridisegnare tutto il reparto difensivo, oltre alle solite defezioni si è aggiunto alla lista degli infortunati Vaira a cui si somma la squalifica del giovane Ciandri. La gara del comunale di Porcari è l’ennesimo croce via della stagione, un ulteriore passo falso farebbe salire il distacco a 12 incolmabili lunghezze.



Il programma del turno odierno presenta il derby della Capolista Capezzano in casa dei cugini della Torrelaghese, mentre l’inseguitrice Meridien sale sull’ostico campo Del Corsanico per conservare la seconda piazza . Marginone e Monsummano, terza e quinta forza del girone, ospitano tra le mura amiche rispettivamente due clienti poco raccomandabili quali i Diavoli Neri e il temibile Atletico Forte dei Marmi. Infine chiude il calendario la sfida della sorprendente Candeglia contro la penultima Ponte a Moriano.



Programma gare, arbitro di domenica 23.2.2020 (ore 15,00)



Serricciolo-Orentano (Arcinaso, Francesco Castorina di Lucca)

Porcari-Don Bosco Fossone (Comunale, Oleksandr Medvid di Pisa)



Le altre partite:



Candeglia-Ponte a Moriano (Com.le Pistoia Ovest, Dario del Seppia di Pisa)

Monsum,mano-Atl.Forte dei Marmi (“Strulli”, Luca Cosimo Mariano di Firenze)

Marginone-Diavoli Neri (“Dante Tei” Altopascio,Luca Marotta di Prato)

Sp.Pietrasanta-Molazzana (Del Freo”, Lorenzo Chisari di Livorno)

Torrelaghese-Capezzano (Rontani, Pasquale Christian Neto di Pisa)

Corsanico-Meridien (“Bargecchia”, Guglielmo Giannini di Pontedera)