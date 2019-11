Prima Categoria, situazione opposta per le `nostre`

Prima Categoria - Mancano pochi giorni alla nona giornata del campionato di Prima Categoria. Domenica scorsa grande vittoria in esterna e primato in classifica (grazie anche al pareggio dell’ex capolista Capezzano contro la Torrelaghese) per il Serricciolo di mister Bertacchini. I "Galletti" hanno espugnato il campo pisano dell’Orentano con una prestazione sopra le righe: a segno Mencatelli (sette i centri stagionali) dagli undici metri dopo pochi minuti, poi i locali di Baldini pareggiano quasi subito, ma il talentuoso Shqypi prima dell’ultima mezzora sigla il definitivo 1-2. Una striscia super positiva per il club lunigianese che adesso guarda tutti dall’alto. La "Bertolla band" domenica prossima è chiamata a dare continuità al buon momento: all'"Arcinaso" arrivano i lucchesi del Ponte a Moriano, compagine che lo scorso anno creò più di un problema agli spareggi play off.



Tutt'altra situazione vive il fanalino di coda del torneo Don Bosco Fossone. Nell'ultima gara i giovanotti di Tavarini hanno mancato il sorpasso sui lucchesi del Porcari, diretti concorrenti per la lotta salvezza. Al vantaggio del promettente Provenzano dagli undici metri, rispondevano gli ospiti con il neo entrato Damiani. Il nulla di fatto del “Duilio Boni” lascia le cose come erano, i carrarini ancorati nel fondo della classifica a un punto dallo stesso Porcari, e tre dal quintetto formato da Orentano, Ponte a Moriano, Molazzana, Diavoli Neri e Corsanico. In casa di quest'ultimi sarà la prossima gara dei giallorossoblu che sono ancora alla ricerca della prima vittoria. Con il risultato pieno la graduatoria si farebbe subito più rosea, basti pensare che la settima in classifica Torrelaghese dista solo sei lunghezze.