Prima Categoria, situazione a una giornata dal termine

- Ilfrena la capolista Unione Pontigiana (0-0) che però rimane in vetta, dato che il Pieve Fosciana lascia i tre punti a uno straordinario Ponte a Moriano, addirittura arrivato in zona play off. Per i ragazzi di mister Andreazzoli, colpevoli di aver disputato un girone di ritorno pessimo, incredibilmente manca la matematica per non andare ai play out: infatti se i "galletti" perdessero l'ultima di campionato in casa del Tau Calcio, e nello stesso tempo vincessero River Pieve, Acquacalda, Capezzano e Romagnano si troverebbero quintultimi. Combinazioni quasi impossibili ma comunque calcoli sconcertanti, visto e considerato che il Serricciolo è stata per larga parte del torneo in testa alla graduatoria.Una grandepassa per 3-2 (Lopez, Canesi e Kabashi) in casa contro la quarta classificata Tau Calcio e rimane in corsa per i Play Off. Domenica prossima derby a Romagnano, che giocherà la partita della vita, ma per la truppa di Alberti (nella Foto col direttore Bardini) i tre punti potrebbero voler dire spareggi (un traguardo eccezionale da neo promossa) e quindi sicuramente non faranno sconti.Ottima prestazione delche ne da ben 5 alla già retrocessa Fornoli (a segno Stabile con una doppietta, Franchi, Mussi e Giannarelli). Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di mister Lazzini che non hanno possibilità da uscire dalla griglia dei play out ma dimostrano di esserci. Comunque vada domenica prossima a Capezzano, agli spareggi (o con Romagnano o con Giovanile Sextum) giocheranno in casa e col doppio risultato.Non va oltre il pareggio (0-0) il Romagnano del neo mister/presidente Roberto Pucci sul campo del salvo Marginone. Un pareggio che conferma la crisi in cui si trova la società amaranto che domenica prossima, in caso di mancata vittoria nel derby casalingo contro la Tirrenia, potrebbe rischiare addirittura la retrocessione diretta (anche se legata a altre combinazioni poco probabili) causata dalla forbice dei 10 punti.