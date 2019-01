Prima Categoria, siamo entrati nella settimana del `Super Classico`

Al "Duilio Boni" di Fossone la sfida dell'anno tra Serricciolo e Don Bosco

Prima Categoria - Ci siamo, da martedi 22 gennaio Serricciolo e Don Bosco Fossone iniziano gli allenamenti in vista della partita di domenica 27, quando al "Duilio Boni" di Fossone la coda alla biglietteria delle due tribune iniziarà molto presto, perché nessuno vorrà perdersi il "Super Classico".



Entrambe le formazioni, prima e seconda, fino ad oggi hanno fatto un cammino eccellente. Il Serricciolo di Bertacchini con 37 punti (frutto di 11 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte) è avanti di due lunghezze: dopo 5 successi consecutivi, che l'hanno portata in vetta, esce da due pareggi, il primo (buono) a Marginone, il secondo (meno buono) all'"Arcinaso" contro la Acquacalda. Il Don Bosco Fossone (35 pt) ha fatto lo stesso percorso, ma con una vittoria in meno e un pareggio in più, nelle ultime uscite 4 pari e da ultimo bottino pieno sul difficile campo del Forte Dei Marmi.



Nell'attuale stagione le pretendenti al titolo si sono incontrate due volte: la prima in Coppa Toscana il 2 settembre e ad avere la meglio è stata la squadra di Incerti con un roboante 4-1 (doppietta di Tedeschi, Stabile e Franchi); la seconda in campionato, sempre a Serricciolo 28 giorni più tardi, e i 3 punti sono andati ai locali di Bertacchini (1-0 Shqypi). Quella di domenica sarà la prima volta al "Duilio Boni": una vittoria dei "galletti" aumenterebbe a 5 i punti di vantaggio, per un principio di fuga; al contrario, sorpasso e Fossone di nuovo in testa di una sola lunghezza per ripartire con l'entusiasmante "bagarre" che si è vista nel girone di andata.



I due allenatori, Bertacchini e Incerti, da qualche settimana fanno finta di ignorare l'importanza della partita e sminuiscono il big match, ma entrambi sanno cosa può voler dire portare a casa l'intera posta in palio. Fra di loro c'è molto rispetto e parlano solo della loro squadra ma conoscono alla perfezione qualità e metologie di gioco degli avversari. Due squadre forti in tutti i reparti, con giocatori importanti d'esperienza e giovani di livello, che stanno facendo passare in secondo piano una corazzata come il Tau Calcio (31 pt). Quella di domenica sarà una partita a scacchi tra i due tecnici, vincerà chi saprà individuare i lati deboli dell'altro ma anche chi saprà tenere meglio a bada la pressione. Fischio d'inizio 14.30, vietato mancare!