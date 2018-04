Prima categoria, si gioca la 28esima giornata

A tre giornate dal termine, ancora tutto in gioco per promozioni e retrocessioni

Prima Categoria - Si disputa oggi 22 aprile, a partire dalle ore 16, la terz'ultima giornata del campionato di Prima Categoria Girone A che vede impegnate in casa Serricciolo e Romagnano, mentre Tirrenia e Don Bosco sono attese da due trasferte in Lucchesia.

A tre giornate dal termine, in testa alla classifica la lotta è ancora tra quattro squadre: Unione Pontigiana e Pieve Fosciana si giocano il campionato nella sfida odierna di Ponte Buggianese con i locali che devono vincere per colmare il distacco di tre punti; spettatori interessati alla finestra sono Tau Calcio e Sporting BM, distanziati al momento di 5 e 6 punti ma che potrebbero rientrare in corsa per la vittoria a seconda del risultato di Ponte Buggianese.

Alle spalle di questo quartetto è ancora apertissima la lotta per i playoff, che vede paradossalmente in corsa anche squadre che vogliono evitare i playout: dai 41 punti del Marginone, quinto in classifica, ai 35 del Capezzano Pianore, quint'ultimo, troviamo ben 8 squadre, che possono ambire tutte ad un posto al sole mettendo insieme un filotto di vittorie nelle ultime tre giornate; tra queste troviamo il Serricciolo e la Tirrenia.

Per i lunigianesi continua il periodo nero, che li ha portati a tre giornate dalla fine ad essere fuori da quella zona playoff in cui hanno navigato per tutto il campionato: la sfida casalinga di oggi contro il River Pieve diventa fondamentale per mettersi al sicuro definitivamente, dato che in questo campionato equilibratissimo la quota salvezza si è alzata probabilmente fino a 41 punti ed una vittoria rilancerebbe anche le possibilità di playoff, ,che si andrebbero poi a giocare negli scontri diretti con Unione Pontigiana e Tau Calcio. Serve una sferzata al trend negativo, ma la squadra di Andreazzoli ha tutte le carte in regola per riuscire ad invertire la rotta e raggiungere la post-season.

Si gioca un altro match point salvezza anche la Tirrenia, sconfitta dallo Sporting BM in modo rocambolesco e con grandi polemiche nell'ultima giornata, e che fa visita all'ormai retrocesso Atletico Fornoli, squadra però tutt'altro che rinunciataria, reduce dal pareggio in casa del Romagnano. Lopez e compagni hanno bisogno di una vittoria per raggiungere quota 40 e poter affrontare con più serenità gli impegni delle ultime due giornate e questa sera la classifica potrebbe davvero sorridere.

Sono invece ormai destinate ai playout Don Bosco Fossone e Romagnano, che assieme alla Giovanile Sextum si giocheranno i posti dal quart'ultimo al penultimo; il Don Bosco ha ancora una flebile speranza di poter arrivare a 38 punti, mettendo assieme tre vittorie con Sporting BM, Atletico Fornoli e Capezzano, ma già l'impegno odierno in casa della quarta forza del campionato potrebbe condannare matematicamente i carraresi all'appendice dei playout.

Entrambe le squadre devono poi mantenere lo sguardo attento alla forbice dei 10 punti (al momento sono 6 per il Don Bosco e 7 per il Romagnano) che in caso di arrivo in penultima posizione significano retrocessione diretta.

Il Romagnano con il pareggio casalingo con l'Atletico Fornoli ha praticamente abbandonato le speranze di salvezza diretta, e le prossime tre partite con Tau Calcio, Marginone e Tirrenia saranno decisive per evitare lo spettro di una retrocessione diretta. Molto passa dalla partita odierna del Raffi, con la Tau Calcio in cerca di tre punti che la potrebbero rilanciare anche nella corsa alla promozione diretta.



Questo il programma completo della giornata, fischio d'inizio ore 16:



Romagnano - Tau Calcio

Capezzano Pianore – Marginone 2000

Ateltico Fornoli – Tirrenia

Diavoli Neri Gorfigliano – Giovanile Sextum

Ponte a Moriano – Acquacalda Spv

Serricciolo – River Pieve

Sporting Bozzano – Don Bosco Fossone

Unione Pontigiana – Pieve Fosciana