Prima Categoria, si gioca l´ultima giornata.

Derby a Romagnano, Serricciolo e Don Bosco Fossone in trasferta

Prima Categoria - Si conclude oggi il Girone A del campionato di Prima Categoria, un torneo aperto dall'inizio alla fine, sempre sul filo dell'equilibrio e che a 90 minuti dalla fine ha emesso un solo verdetto, quello che vede il Fornoli retrocesso in Seconda Categoria.

A giocarsi il campionato sono Unione Pontigiana e Pieve Fosciana, in un incrocio che vede i primi affrontare in casa il River Pieve, a rischio playout, e i secondi salire sul campo dei Diavoli Neri a Gorfigliano, squadra alle soglie dei playoff, diventato un obiettivo raggiungibile nelle ultime settimane. Scorrendo la classifica, già sicuro di un posto ai playoff è lo Sporting BM, che affronta in casa l'Acquacalda San Pietro a Vico alla ricerca di tre punti che le darebbero la salvezza diretta; negli intrecci tra zona playoff e zona playout, saranno molto importanti i risultati che usciranno da Ponte a Moriano, dove i locali quinti in classifica a 44 punti hanno bisogno di una vittoria per conquistare i playoff, mentre gli ospiti della Giovanile Sextum rischiano con una sconfitta di non giocare i playout per il rischio forbice, e dal derby di Romagnano tra gli amaranto e la Tirrenia: i ragazzi di Alberti arrivano a 90 minuti dalla fine della stagione con la possibilità di accedere ai playoff, grande risultato per una neopromossa, mentre i locali devono trovare i tre punti per assicurarsi gli spareggi per restare in categoria. Quasi al sicuro da sorprese il Serricciolo sale ad Altopascio per concludere un campionato dai due volti: una prima parte di stagione dove i lunigianesi sono rimasti a lungo imbattuti ed in testa alla classifica, una seconda parte in netto calo, con una salvezza matematica che ancora non è arrivata e per cui è necessario un punto oggi, o più verosimilmente basterà che una tra Acquacalda, River Pieve e Capezzano non trovi la vittoria.

A fare visita al Capezzano sarà il ritrovato Don Bosco di Lazzini, che nelle ultime settimane ha ritrovato brillantezza e si presenta ai playout con la consapevolezza di potersi giocare le proprie carte; una vittoria oggi darebbe ulteriore linfa alla squadra e condannerebbe ai playout anche il Capezzano.

Quelli che ci attendono sono quindi 90 minuti ricchi di tensione su tutti i campi, con l'unica partita che sembra non avere nulla da dire che si disputa a Fornoli, tra i locali retrocessi e il Marginone già salvo. Vedremo quindi dopo le 18 quali saranno i verdetti definitivi della stagione. Questo il programma completo della giornata, ore 16:



Atletico Fornoli - Marginone 2000

Capezzano Pianore 1959 - Don Bosco Fossone

Diavoli Neri Gorfigliano - Pieve Fosciana

Ponte a Moriano - Giovanile Sextum

Romagnano Calcio - Tirrenia 1973

Sporting Bozzano - Acquacalda San Pietro a Vico

Tau Calcio Altopascio - Serricciolo

Unione Pontigiana - River Pieve