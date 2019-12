Prima Categoria, si gioca il derby Serricciolo-Don Bosco Fossone

Prima Categoria - L’ultimo turno del girone di andata coincide con l’ultima gara dell’anno 2019 per le sedici compagini della Prima Categoria, il girone è guidato dalla sorprendente Meridien di Larciano seguita dalle antagoniste Capezzano e Monsummano, incalzate dalla coppia Marginone-Serricciolo.



Il calendario della 15° giornata propone le trasferte per le prime tre di vertice, la capolista in casa del Ponte a Moriano, il Capezzano in alta garfagnana ospite dei Diavoli Neri, il Monsummano a Candeglia Porta al Borgo. Il Serricciolo nonostante i soli due punti racimolati nelle ultime tre gare è in scia delle prime con l’intento di lottare nuovamente per il primato. I gialloblu dispongono di una buona squadra, costruita per altri palcoscenici, nell’organico figurano giocatori di collaudata esperienza miscelati con diversi giovani di ottimo profilo. Nell’ultimo gara del 2019 salgono all’Arcinaso i carrarini del Don Bsco Fossone che hanno finalmente trovato la prima vittoria dopo ben 14 giornate, quattro gol rifilati ai garfagnini dei Diavoli Neri. “ Andremo a Serricciolo – dichiarail d.s. Alessandro Antonelli – per fare la nostra partita, consapevoli delle difficoltà, il nostro “nuovo” gruppo avrà fino alla fine grande sostegno da parte della società. Sottolineo che il nostro progetto è quello di valorizzare numerosi giovani saliti dalla juniores, il nostro obiettivo è quello di mantenere la categoria, a fine stagione tireremo le somme. Voglio spendere due parole per il nostro portiere l’esperto Gianluca Agnesini (foto), ho avuto la fortuna di trovare oltre un a portiere di indiscussa qualità, un grande uomo”.



L’odierna giornata viene completata dalla inisidiosa trasferta del Forte dei Marmi di Galleni a Molazzana, quella degli “orange” del Corsanico in casa del nuovo Orentano, infine l’atteso derby tra lo Sporting Pietrasanta e i cugini della Torrelaghese.



Programma gare, arbitro di domenica 22/12/2019 (ore 14,30)



Serricciolo-Don Bosco Fossone (Arcinaso, Lorenzo Passiglia di Lucca)



Le altre partite:



Candeglia-Monsummano (Com.le Pistoia ovest, Gianmarco D’Orsi di Prato)

Diavoli Neri-Capezzano (“Gorfiglianno, Guglielmo Giannini di Pontedera )

Marginone-Porcari (Com.le “Dante Tei”, Lorenzo Mazzi di Prato)

Molazzana-Forte dei Marmi (Molazzana, Alessio Fatticcioni di Carrara)

Orentano-Corsanico (“Via della Chiesa”, Lorenzo Danesi di Pistoia)

Ponte a Moriano-Meridien (Carignano, Pasquale Christian Neto di Pisa)

Sp.Pietrasanta-Torrelaghese (Stadio XIX sett., Federico Leoni di Pisa)