Prima Categoria, sfide a distanza tra Capezzano e Serricciolo

Prima Categoria - Questo pomeriggio fischio d'inizio del quinto turno del campionato di Prima Categoria, dove una sola squadra è al comando con un invidiabile score, il Capezzano Pianore di mister Riccardo Coli. Alle spalle della prima della classe tiene il passo il Serricciolo di mister Paolo Bertacchini, diviso da due punti lasciati sul campo di un’altra pretendente al titolo, l’Intercomunale Monsummano. Anche quest'anno il team lunigianese ha imboccato la strada giusta, Cantoni & compagni oggi sono di scena ad Altopascio consapevoli dei propri mezzi. Il test in casa dell’ostico e imbattuto Marginone sarà una grande prova di maturità.



Ritorna nel proprio campo il Don Bosco Fossone che con la sconfitta di Larciano contro il Meridiem occupa l’ultimo posto della classifica in compagnia del Candeglia. Portavoce dei carrarini l’esperto dirigente Alessandro Antonelli che analizza il momento no della squadra:



“Tanti fattori che si sono rivelati negativi in questo inizio di torneo. La nostra programmazione è improntata sui giovani, tanti dei quali provenienti dal nostro settore giovanile, si conoscevano le difficoltà lungo il percorso, noi sul piatto del campionato abbiamo messo in primis i ragazzi, miscelati da giocatori esperti di categoria. E' una scommessa che abbiamo fatto, a partire dal mister, giocatori fino all’ultimo dirigente della società, una scommessa a parer mio da vincere a tutti i costi, e visto i progressi recenti sono fiducioso per il percorso che ci attende. Attualmente la situazione dal punto di vista organico è un po' critica, l’infermeria è un cantiere sempre aperto con diverse pedine ferme ai box per vari infortuni, purtroppo incombono le gare, e fino ad oggi la buona sorte non si è ancora fatta vedere. Sono fiducioso, credo che riusciremo a ottenere la salvezza prima del previsto, obiettivo stilato dal sodalizio”.



La giornata presenta la seconda trasferta consecutiva della capo classifica Capezzano in casa del Ac.Porcari, i bianconeri hanno colto solo un successo interno alla prima giornata, poi un pari e due stop, quindi per i lucchesi arriva al comunale un cliente scomodo. Aria di riscatto si respira nel quartier generale dello Sporting Pietrasanta del presidente Serafino Coluccini, gli ultimi due pareggi consecutivi hanno fatto scivolare i biancocelesti in terza fila. La gara interna contro i Diavoli Neri dovrebbe riportare nuovamente il sereno per mister Gabriele Mazzei, per poter proseguire la rincorsa momentaneamente alla regina del girone.



mportanti verifiche sono in programma per il Corsanico e Atletico Forte dei Marmi, la sconfitta di Serricciolo per gli “orange” di mister Tiziano Farnocchia è già nel dimenticatoio, c’è da battere l’ostico Ponte a Moriano e uscire dal girone di pericolo. I versiliesi del tecnico Enrico Galleni, mal digerita la battuta d’arresto interna con i “cugini” del Capezzano, sono attesi dal secondo derby in casa della Torrelaghese, i locali stazionano al penultimo posto con l’Orentano e Corsanico. Il match del Rontani si preannuncia interessante in quanto entrambi i club sono intenzionati ad uscire dalla crisi interna che li ha colpiti. Infine due confronti casalinghi per il Monsummano, opposto al Maridiem, e per il Candeglia che ospita la neo promossa Molazzana.



Programma gare, arbitri di domenica 13 ottobre 2019 (ore 15,30)



Marginone 2000-Serricciolo (“Dante Tei”, Stefan Octavian Zmau di Prato)

Don Bosco Fossone-Orentano (“Duilio Boni”, Alessio Vaggelli di Prato)



le altre partire del girone:



Porcari-Capezzano (Comunale,Emanuele Taddei di Empoli)

Candeglia-Molazzana (“Prato Owest”, Shadi Omda Salama di Firenze)

Corsanico-Ponte a Moriano (“Bargecchia”,Ivan Mannisi di Empoli)

Monsummano-Meridiem (“Strulli”,Lorenzo Ragusa di Livorno)

Sp. Piertrasanra-Diavoli Neri (“XIX Settembre,Matteo Macchini di Pistoia)

Torrelaghese-Forte dei Marmi (”RontaniDario Del seppia di Pisa)