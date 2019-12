Prima Categoria, Serricciolo pari che brucia

Prima Categoria - A 90 minuti dal giro di boa e dall’ultima gara ufficiale dell’anno il girone è comandato dalla matricola e rivelazione del campionato Meridiem Larciano. I pistoiesi consolidano la vetta dopo la quarta vittoria consecutiva, come era nelle previsioni ha dilagato contro l’Orentano, scesa al “Castel Martini” con una formazione a dir poco sperimentale.



Ad una lunghezza tiene il passo il Capezzano vittorioso nettamente sul Molazzana, in terza fila a due punti resta in scia il Monsummano che con il minimo scarto rimanda battuto il titolato Sporting Pietrasanta, attualmente scivolato fuori dal girone dei play off. Il Serricciolo rimane al quinto posto all’interno della griglia degli spareggi agganciando il Marginone, sconfitto a sorpresa dalla Torrelaghese. C’è molto rammarico in casa gialloblu, la formazione di mister Paolo Bertacchini aveva interpretato al meglio il test in casa dei lucchesi di Porcari: dopo aver sprecato diverse occasioni da gol gestiva la gara, riuscendo a passare con Casciari per essere nel finale raggiunta dai locali. Domenica prossima all’”Arcinaso” si gioca il derby, situazione nella quale il neo acquisto Bertagnini avrà modo di incontrare i suoi vecchi compagni.



E’ arrivato il primo sorriso del Don Bosco Fossone, dopo aver calato un poker d’autore ai Diavoli Neri di Gorfigliano i ragazzi del neo mister Marco D’Ambrosio lasciano l’ultima posizione del girone ai pisani dell’Orentano. Finalmente fanno festa i giallorossi che in un colpo solo hanno rotto il ghiaccio in campionato, annerendo la casella delle vittorie e abbandonando lo scomodo ultimo posto. E’ entusiasta il direttore sportivo dei fossonesi Alessandro Antonelli: “Ci speravamo tutti, ammetto che sono stati bravi, i ragazzi sanno che il club crede in loro, dai momenti difficili si esce solo se si crede in se stessi e domenica lo abbiamo fatto. Riusciremo a toglierci dal fondo della classifica. Contro una squadra blasonata come il Gorfigliano i ragazzi hanno ampiamente dimostrato che ce la possono fare, non devo che dirgli grazie, spero che questo successo sia di buon auspicio per il proseguo del campionato”.



Il resto della giornata veniva completato dalla vittoria del Corsanico contro il Candeglia e il rocambolesco pareggio interno del Forte dei Marmi contro un coriaceo Ponte a Moriano.