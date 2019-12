Prima Categoria, Serricciolo in visita a Larciano

Prima Categoria - Il tabellino della giornata odierna vede la capolista Monsummano in casa della Torrelaghese, il Serricciolo seconda forza del girone scende nel pistoiese, ospite dalla temibile matricola del Meridiem Larciano. Il Don Bosco Fossone, attualmente ancora in “maglia nera” del girone, riceve la visita del Candeglia Porta al Borgo, la “mina vagante” pistoiese in trasferta vanta due vittorie e due pareggi. Spicca il super derby tra il Capezzano e lo Sporting Pietrasanta tra due formazioni partite con grandi ambizioni, i locali stanno rispondendo alle attese mentre gli ospiti di mister Gabriele Mazzei sono in ritardo sulla tabella di marcia. Completa il programma odierno la sfida di cartello sul sintetico di Via Versilia, la delicata trasferta del titolato Marginone, terza forza del girone, sul campo dei versiliesi dell’Atletico Forte dei Marmi in ottica primato del campionato.



I lunigianesi di mister Paolo Bertacchini con il successo sui versiliesi dell’Atletico Forte dei Marmi hanno lasciato alle spalle il breve momento no e sono ritornati a respirare aria di altura. Si ripropone l’ennesimo esame da trasferta, il campo della formazione di Larciano in questa prima parte di stagione si è rivelato assai ostico per tutti: al "Castel Martini" regge l’imbattibilità casalinga, tre vittorie e due pareggi. De Negri & soci dovranno riproporre la grinta e l’umiltà tenuta in questa prima parte di torneo.



Per quanto riguarda i fossonesi di mister Alessandro Tavarini l’obiettivo casalingo contro l’imprevedibile Candeglia è di riuscire a trovare i tre punti ancora mancanti da inizio stagione. Il team marmifero è in attesa di qualche eventuale innesto nel prossimo mercato invernale, il diesse giallo rosso Alessandro Antonelli è al lavoro da tempo per cercare di poter inserire le pedine giuste. Nonostante tutto la corta classifica è rimediabile: Ponte a Moriano, Orentano e Corsanico sono tutte in quattro punti, un acuto interno rivitalizzerebbe l’intero club e la classifica.



Programma gare, arbitro di domenica 1/12/2019 (ore 14,30)



Don Bosco Fossone-Candeglia(“DuilioBoni”,Lorenzo Ghiasari di Livorno)

Meridiem-Serricciolo(CastelMartini, Alessio De Marco di Lucca)



Le altre partite :



Porcari-Corsanico (Comunale, Federico Giacomelli di Pisa )

Capezzano-Sp.Pietrasanta (Canavis, Lorenzo Ragusa di Livorno)

Forte dei Marmi-Marginone (M.Aliboni, Dritoni Braimi di Piombino)

Ponte a Moriano-Diavoli Neri Gorfigliano (Carignano, Joao Victor Costa di Livorno)

Torrelaghese-Monsummano (“Rontani”, Lorenzo Mazzi di Prato)

Orentano-Moilazzana (Via della Chiesa, Rudy Ogliormino di Piombino)