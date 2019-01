Prima Categoria, Serricciolo frena e Fossone torna a -2

Domenica prossima scontro diretto al "Duilio Boni"

Prima Categoria - La seconda giornata del girone di ritorno vede la capolista Serricciolo frenare all'"Arcinaso" contro la dodicesima Acquacalda San Pietro a Vico. Risultato a occhiali al termine di una brutta partita con 2 clamorose occasioni per parte. Dopo 10 minuti l'attaccante ospite Lorenzi scavalca il portiere ma Mameli salva sulla linea. Subito dopo i locali mancano il vantaggio con Marchionna che incespica davanti al portiere. Nella ripresa pochissime occasioni fino agli ultimi minuti quando prima (88') Shqypi da pochi passi tira addosso a Menichetti, e poi al 93' gli ospiti colpiscono il palo a portiere battuto. Al termine dell'incontro il pareggio è il risultato più giusto.



Sorride invece il Don Bosco Fossone. I ragazzi di Incerti a Forte Dei Marmi tirano fuori la grande prestazione e tornano a casa con un 4-2 che da grande fiducia, in vista dello scontro diretto al Duilio Boni della prossima domenica (adesso i punti di distacco sono soltanto 2). Apre le danze il solito Ceccarelli su azione di contropiede. I locali pareggiano al 40' con una bella azione portata a termine da Francesconi. Al 58' ospiti ancora avanti grazie al sigillo di Capitani. Due minuti più tardi gran gol di Ceccarelli (nella foto con mister Incerti e il ds Pasciuti) che scarta due uomini in area e di sinistro trafigge Barsanti per l'1-3. Ma il Forte non ci sta e accorcia di nuovo con la sfortunata autorete di Citro. L'assalto finale alla ricerca del pareggio non c'è perchè Stabile all'80' manda tutti a casa con una bomba all'incrocio da fuori area.



Perde ancora la Tirrenia che torna da Torre del Lago con il pesante passivo di 3 reti a 0. La speranza salvezza per i ragazzi del neo mister Tenerani sta diventando un miraggio, ma ci sono acora 13 gare da giocare e finché la matematica non li condannerà i marinelli hanno l'obbligo di continuare a lottare.



I tabellini



SERRICCIOLO: Santini, Perini (34'st Del Freo), Jovanovitch (11'st Lombardi), Tonelli, Manenti, Mameli, Marchionna (10'st Sartini), Shqypi, Mencatelli, Bertolla, Tavoni (45'st Malatesta). All.: Bertacchini

ACQUACALDA SPV: Menichetti, Venturini, Petretti, Paoli (35'st Ricci), Della Maggiora, Salsini, Harch, Bottari, Lorenzi, Guazzelli, Betti. A disp.: Rugani, Doroni, Chiocchetti, Marchi, Laftimi, Verdirosa, Farnesi, Marchetti. All.: Meschi

NOTE: Ammoniti Manenti, Shqypi, Salsini, Paoli, Lorenzi



FORTE DEI MARMI: Barsanti, Antonucci, Gabrielli, De Fanti, Lossi, Coppedè, Francesconi, Tedeschi, Francioni, Tarabella, Salini (a disp. Pellegrini, Angeli, De Wit, Benedetti, Colasanto, Neri, Tedeschi, Tonacci, Schintu) All. Vannoni

DON BOSCO FOSSONE: Tognogni, Cito, Burchielli, Capitani, Bertagnini, Ceragioli, Basciu, Franchi (30' Donati), Ceccarelli, Musetti, Stabile (a disp. Stagnari, Tedeschi, Micheli, Tosi) All. Incerti

RETI: 6' Ceccarelli (D), 40' Francesconi (F), 58' Capitani (D), 60' Ceccarelli (D), 75' aut. Citro (F), 80' Stabile (D)