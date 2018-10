Prima Categoria, Serricciolo-Folgor Marlia 3-2

La doppietta di Mencatelli e il sigillo di Shquypi fanno sorridere mister Bertacchini

Prima Categoria - SERRICCIOLO: Santini, Buo, Lisi, Tonelli, Manenti, Mameli, Perini, Mencatelli, Shqypi, Bertolla, Tavoni (a disp. Sisti, Francini, Marchionna, Michelucci, Vassallo, Gnoffo, Iardella) All. Bertacchini

FOLGOR MARLIA: Bolognesi, Caputo, Angioli, Nieddu, Massei, Conforti, Giampaoli, Menchini, Busembaj, Niccoli, Romanini (a disp. Sergenti, Viviani, Calazzo, Della Maggiora, Manfredi Dinelli) All. Barsocchi

RETI: 13' Romanini (F), 20' Mencatelli (S), 30' Mencatelli (S), 51' Shquypi (S), 65' Niccoli (F)



SERRICCIOLO- Importante vittoria del Serricciolo di mister Bertacchini che con questi tre punti si rilancia nei piani nobili della graduatoria.



Parte meglio la Folgor che passa in vantaggio dopo 13 giri di lancette, su colpo di testa di Romanini. I "Galletti" reagiscono subito e al 20' trovano il pari con una spettacolare punizione all’incrocio dei pali di Mencatelli. Passano 10 minuti e Tavoni viene atterrato in area dopo un bell'inserimento: dagli undici metri Mencatelli non sbaglia. Al 40' brutto infortunio per lo sfortunato difensore ospite Conforti che deve abbandonare il campo.



Serricciolo che parte alla grande anche nella ripresa e dopo 6 minuti triplica con Shquypi che anticipa il portiere in acrobazia. Folgor che non cede, e al 65' accorcia con Niccoli, mettendo in apprensione i locali. Folgor Marlia che però rimane in 10 al 75' e spiana la strada al Serricciolo che al 90' avrebbe anche l'occasione per la quarta rete, ma Gnoffo solo davanti al portiere manca di freddezza.

Dopo 6 minuti di recupero finisce 3-2.