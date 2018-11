Prima Categoria, Serricciolo e Don Bosco Fossone: operazione aggancio

La Tirrenia cerca punti salvezza in Garfagnana

Prima Categoria - Il nono turno dell’avvincente campionato presenta diversi match di alto livello. La capolista Forte dei Marmi, che guida il girone con un punto di vantaggio sulla coppia Serricciolo-Tau, è chiamata a difendere il primato a Carignano ospite del il Ponte a Moriano.



Il Serricciolo di mister Paolo Bertacchini riceve all’Arcinaso l’ostico Gorfigliano, il test sul terreno lunigianese si prospetta interessante e ricco di notevoli contenuti. I “galletti” oltre al fattore campo intendono sfruttare il buon stato di salute della squadra per conquistare i tre punti a disposizione. I diavoli neri dei massese Bonini, Manfredi e Tonelli, usciti vittoriosi dal recente match interno con la capolistai, scendono a Serricciolo privi di alcune pedine per acciacchi vari, ma ugualmente competitivi.



Stesso occasione per l’altra seconda forza del girone Tau Calcio che riceve la visita del fanalino del campionato Folgor Marlia: compito sulla carta assai abbordabile ma ugualmente impegnativo.



In terza fila stazionano solitari i “ carrarini” del Don Bosco Fossone, senza dubbio chiamati a concedere il bis tra le mura amiche contro lo Staffoli. Il prestigioso successo contro l’accreditato Marginone ha rafforzato le ambizioni del team guidato da mister Massimiliano Incerti, un organico preparato per avere concreta continuità di rendimento, per essere fino alla fine una protagoniste del girone. Sui giallorossublu pesa un po, più che altro sulle gambe, la sconfitta sul campo del River Pieve di Micchi di mercoledi sera, gara teminata dopo i tempi supllementari. La bravura di Bertagnini e compagni deve essere quella di gestire il serbatioio per non rimanere senza benzina nei minuti finali della gara.



La Tirrenia, reduce da due pesanti sconfitte, e di conseguenza scivolata di nuovo in piena zona play out, sale in Garfagnana proprio contro il temibile River Pieve. compagine partita con forti ambizioni di alta classifica. Il team di mister Dario Martinelli ha assolutamente bisogno di punti e, in attesa di ritoccare gli attuali effettivi nel prossimo calcio mercato, dovrà dimostrare ancora una volta che la posizione di classifica non è veritiera. L’esame con il River è difficile ma i gialloblu hanno in squadra elementi che possono fare male in qualsiasi momento.



La panoramica degli incontri del girone comprende i test interni del Marginone contro il pericolante Sporting Bozzano, la risorta Torrelaghese di mister Massimiliano Bucci opposta all’Orentano e infine l’attuale “maglia nera” della classifica Acquacalda S. Pietro a Vico contro il Capezzano Pianore.



Programma gare, arbitro di domenica 18/11/2018 (inizio ore 14,30)



Acquacalda S.P.- Capezzano (S. Casciano, Filippo Bigi di Firenze)

Don Bosco Fossone-Staffoli (“Duilio Boni”, Lorenzo Tersitti di Lucca)

Marginone-Sp.Bozzano (“Dante Tei”, Andrea Palatresi di Empoli)

Ponte a Moriano-Forte dei Marmi (“Carignano”, Matteo Macchini di Pontedera)

River Pieve -Tirrenia (“Nardini”, Davide Tranchidi di Pisa)

Serricciolo-Gorfigliano (“Arcinaso”, Stefano Mariani di Livorno)

Tau Calcio-Folgor Marlia (“Altopascio”, Lorenzo Mazzi di Prato)

Torrelaghese-Orentano (“Rontani”, Matteo Tofacchi di Livorno)