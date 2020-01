Prima Categoria, Serricciolo con la testa alla vetta

Prima Categoria - Si gioca oggi la diciannovesima giornata del campionato di Prima Categoria che viaggiando in direzione Versilia. Il Capezzano in virtù del successo facile ad Orentano e il rallentamento inatteso del Meridien, raggiunto al secondo posto dal sorprendete Marginone, viaggia a vele spiegate con 5 punti sulle rivali, un buon margine ma non abbastanza per abbassare la gurdia. Tra i piani nobili c'è il Serricciolo di mister Paolo Bertaccihni, sotto di una lunghezza alla due seconde e in agguato per la volata finale. La meritata vittoria contro il Candeglia ha riportato il sereno, i gialloblu saliranno nelle colline lucchesi ospiti del Corsanico di mister Tiziano Farnocchia che tra le mura amiche in questa stagione ha sempre gestito al meglio: 17 punti conditi da 5 vittorie e soli due pareggi. Le “Colline” di Bargecchia si è rivelato campo ostico per tutti gli ospiti, sono cadute squadre come Forte dei Marmi, Monsummano, Candeglia e Sporting Pietrasanta. I lunigianesi, ancora senza Shqypi (ultima giornata di squalifica), dovranno rinuciare anche a Simone Bertolla e Nicola Tavoni, fermi per somma di ammonizioni; rientreranno però altre due pedine importanti come Tonelli e Mameli a dar manforte nell’ostica gara di Corsanico.



Per quanto riguarda il Don Bosco Fossone si preannuncia un delicatissimo test casalingo contro i pistoiesi del Meridien, reduci dalle due battute d’arresto consecutive. Per i carrarini di mister Marco D’Ambrosio tornano a disposizione pedine come Gabriele Rolla, Fabio Cucurnia e Nicola D’adamo, assenti nella trasferta di Forte dei Marmi.



Il quarto turno viene completato dalla sfide interne per il Capezzano nel derby contro i cugini del Forte dei Marmi, dal Monsummano opposto ai garfagnini dei Diavoli Neri e della Torrelaghese contro il Molazzana. Infine gara alla portata per lo Sporting Pietrasanta contro il fanalino di coda del torneo Orentano.



Programma gare di domenica 26/1/2020 (ore 15,00)



Don Bosco Fossone-Meridien Larciano (“Duilio Boni”, Jacopo di Girolamo di Lucca)

Corsanico-Serricciolo (“Bargecchia,Matteo Macchini di Pistoia)



Le altre partite:



Porcari-Ponte a Moriano (Comunale, Lorenzo Danesi di Pistoia)

Candeglia-Marginone (Pistoia ovest, Luca Cosimo Mariano di Firenze)

Capezzano-Forte dei Marmi (Cavanis ,Gianmarco D’orsi di Prato)

Momnsummano-Diavoli Neri (“Strulli”,Alessio Fatticcioni di Carrara)

Sp.Pietrasanta-Orentano (Stadio XIX sett.,Samuele Guiducci di Firenze)

Torrelaghese-Molazzana (“Rontani”, Cristian Bua di Pontedera)