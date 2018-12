Prima Categoria, Serricciolo chiude il 2018 in vetta

Approfittando del pareggio del Fossone. Malissimo la Tirrenia

Prima Categoria - Il Serricciolo vince la quarta partita consecutiva e, approfittando dello 0-0 del Don Bosco Fossone a Gorfigliano, chiude il 2018 in testa solitaria alla classifica. Grande gara dei ragazzi di mister Bertacchini che passano al 20' con Tavoni con un bel tiro da centro area che non lascia scampo a Lippi. Al 37' gli ospiti pareggiano grazie alla sfortunata autorete di Sartini che nel tentativo di anticipo su un attaccante avversario devia nella propria porta. Gol partita che arriva al 43' sempre con Tavoni, lesto ad appoggiare in rete una corta respinta del portiere.



Molto male la Tirrenia che torna da Bozzano con un pesante 6-0 e un'ultimissima posizione in classifica, a -7 dalla penultima Folgor Marlia e -10 dalla salvezza.



Per sapere chi sarà il campione d'inverno ci sarà da aspettare il 6 gennaio 2019, quando il Don Bosco Fossone ospiterà il pericolante Orentano e il Serricciolo andrà a far visita proprio al fanalino di coda del torneo.



I Tabellini



Serricciolo-Torelaghese 2-1

Serricciolo: Scolari, Pertini, Sartini, Tonelli, Manenti, Lisi, Marchionna, Shqypi, Iardella, Mencatelli, Tavoni (A disp. Santini, Del Freo, Giovannucci, Malatesta, Lombardi) All. Bertacchini

Torrelaghese: Lippi, Giuntoni, Piattelli, Cinquini, Pacini, Francini, Pezzini, Biagioni, Cantoni, Barsotti, Passaglia (A disp. Aperti, Rossi, Caneschi, Zaia, Picchi, Del Sarto, Tinagli, Raggi) All. Bucci

Reti: 20' Tavoni, 37' aut. Sartini, 43' Tavoni



Diavoli Neri-Don Bosco Fossone 0-0

Diavoli Neri: Carvajal, Della Croce, Pennucci, Alfredini, Manfredi, Fusco, Del Giudice, Crudeli, Pellegrinotti, Cassettai, Morelli. A disp.: Vanni, Gori, Venanzi, Oorsi, Coiai, Coli. All.: Zuddas

Don Bosco Fossone: Tognoni, Tedeschi, Stabile, Capitani, Bertagnini, Ceragioli, Basciu, Musetti, Ceccarelli, Manfredi, Franchi. A disp.: Stagnari, Micheli, Bertini, D’Adamo, Tosi. All.: Incerti