Prima Categoria, Serricciolo a vele spiegate

Prima Categoria - Nel campionato di Prima Categoria cade la capolista Capezzano e si riapre la corsa per il vertice, la squadra leader perde la sua prima partita della stagione in casa di una diretta concorrente Monsummano. I “galletti” del Serricciolo sbrigano” la pratica Diavoli Neri e si portano ad una sola lunghezza dalla vetta, ancora in mano ai lucchesi. I due ultimi confronti interni hanno fruttato alla squadra di coach Bertacchini sei punti, con un Massimo Mencatelli sugli scudi, il cannoniere gialloblu ha già messo la firma sei volte. Per i lunigianesi tutto sembra funzionare a meraviglia, la squadra con gran parte dell’ossatura dello scorso campionato, conosce perfettamente il tema tattico del mister, il mix di giovani ed esperti dà ampie garanzie per il cammino dei lunigianesi. Domenica prossima trasferta sul campo dell’Orentano, squadra che staziona ai margini della zona play out e che tra le proprie mura farà di tutto per trovare punti.



Il Don Bosco Fossone torna dalla seconda trasferta consecutiva senza punti: la prima con il Capezzano era scontata, ma poco è cambiato con la più abbordabile Torrelaghese. I gol subiti ad inizio dei due tempi hanno tagliato le gambe ai carrarini di mister Tavarini (foto), dopo appena sette turni la classifica comincia a farsi pericolosa. Il prossimo impegno tra le mura amiche è contro la diretta concorrente delle parti basse della classifica: arrivano al “Duilio Boni” i lucchesi del Porcari, penultimi con un punto sopra ai marmiferi, test da centrare a tutti i costi per Agnesini & soci, obiettivo prima vittoria per risalire la corrente.