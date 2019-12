Prima Categoria, Serricciolo a Porcari per i tre punti

Prima Categoria - A due turni dal giro di boa guida il girone la matricola Meridiem Larciano, le ultime tre vittorie consecutive sono la conferma dell'ottimo lavoro svolto dallo staff tecnico dei bianconeri pistoiesi. Da vice capolista il Serricciolo in virtù dela pareggio interno con l’accreditato Capezzano è scivolato in quinta fila, un punto in due partite per il team di mister Paolo Bertacchini, andamento non è in linea con i progetti del sodalizio giallo blu. Nonostante la flessione di risultati la capolista è lontana solo tre lunghezze, divario colmabile per Bertolla & soci, viste le insidiose sfide delle rispettive concorrenti. L’obiettivo è quello di uscire dal campo della pericolante Porcari (quartultima) con un risultato positivo per rilanciarsi verso il vertice.



Dalla vetta al fondali della classifica dove ristagna da tempo il Don Bosco Fossone. Uscito malconcio dalla trasferta di Marginone, il club carrarino prosegue il “suo” percorso stilato alla vigilia del campionato, linea giovane con graduali inserimenti dei calciatori dal settore giovanile. Le inattese dimissioni dell’ex tecnico Alessandro Tavarini non scalfiscono il progetto dei giallorossi, alla guida per ora continua Marco D’Ambrosio, accorto conoscitore dell’ambiante tecnico di Fososne dalla juniores alla prima squadra. In settimana oltre agli inserimenti di Matteo Borsalino e Fabio Cucurnia il diesse marmifero Alessandro Antonelli ha concluso altre due trattative di mercato riportando a “casa” l’esterno Andrea D’Adamo (classe 2000) e Thomas Marchi (98) dal San Marco Avenza. L’obiettivo dei fossonesi, impegnati nel test interno contro i garfagnini dei Diavoili Neri, è quello di centrare la prima vittoria della stagione.



Nell'odierna giornata il match-clou si gioca a Monsummano dove i locali pistoiesi sono opposti allo Sporting Pietrasanta, sfida in ottica primato. Non è da sottovalutare l’impegno interno dell’ex capolista Capezzano contro l'ostica Molazzana, in corsa per i play off. Il rinnovato Corsanico ospita la “mina vagante” Candeglia ed è intenzionato a risalire la corrente. Infine si prospettano delicate le trasferte del Ponte a Moriano in versilia contro il Forte dei Marmi e della Torrelaghese, alle prese con alcuni problemi interni, che ospita il temibile Marginone.



Programma gare, arbitri di domenica 15/12/2019



Don Bosco Fossone-Diavoli Neri (“Duilio Boni” Jacopo Fontanini di Viareggio)

Ac.Porcari-Serricciolo (Comunale Porcari, Luca Alessandro Avelardi di Livorno)



Le altre partite:



Capezzano-Molazzana (Canavis, Matteo Macchini di Pistoia)

Corsanico-Candeglia (“Bargecchia”, Eleonora Labate di Firenze)

Forte dei Marmi-Ponte a Moriano (“Aliboni” , Andrea Poggianti di Livorno)

Monsummano-Sp.Pietrasanta (“Strulli”, Leonardo Falleni di Livorno)

Torrelaghese-Marginone (“Rontani” Federico Cremone di Pisa)

Merideim-Orentano ("Castel Martini", Andrea Lenge di Firenze)