Prima Categoria, Romagnano vince ma De Angeli si dimette

Due a uno contro l'eterna rivale Serricciolo ma non basta al mister che getta la spugna. Forse Incerti o Alberti? Analisi della crisi amaranto

Prima Categoria - Non sembra finire mai la crisi del Romagnano in questa stagione travagliata. La classifica parla chiaro: penultimi in classifica, in coabitazione con la Giovanile Sextum, a 4 gare dal termine. I play out sono una certezza ma incombe il rischio della retrocessione diretta: veramente male, per una società con un esperienza decennale in categoria e con una squadra di tutto rispetto, con uomini importanti del calibro di Nardini, Ceragioli, Trapani, Corsi, Dell'Amico, Berti e molti altri. Sicuramente una rosa con molti giocatori "vecchi" e che non si è rinnovata col mercato di dicembre soprattutto nel reparto offensivo, avendo perso due validi giocatori come Biagini e Angeli.



Ma a prescindere dal mercato e dalla brillantezza di alcune pedine, nessuno si sarebbe aspettato un cammino così pessimo. A pensare che con l'arrivo di mister Ernesto De Angeli (subentrato a Luca Mosti) a ottobre, quando la squadra era penultima in classifica, c'era stata una grande reazione, fino ad arrivare alla fine del girone di andata fuori dai play out. Ma poi qualcosa si è rotto nuovamente e la squadra è entrata in una crisi di risultati che l'ha rimandata affondo, il che fa pensare che siano molti i problemi che affliggono gli amaranto, sia in campo che fuori dal campo.



I rapporti tra la società della famiglia Pucci e il tecnico, che già lo scorso anno era subentrato a campionato in corso ma con salvezza raggiunta e grandi elogi, hanno iniziato a inclinarsi. Poi finalmente domenica (dopo 4 sconfitte consecutive) una vittoria "apparentemente" scacciacrisi contro il quotato Serricciolo, ma a quanto pare ormai De Angeli aveva deciso e non sono bastati i 3 punti a fargli cambiare idea.



La società per ora non si pronuncia sulle cause del divorzio e su chi sarà il successore in questo scampolo di campionato. Voci ci corridoio parlano dell'esperto tecnico ex Real Forte Querceta e Portuale Massimiliano Incerti o addirittura di Rossano Alberti, reduce da due esperienze positive in Serie D con Ponsacco e Mezzolara, ma non è esclusa la scelta (obbligata) interna con il direttore Roberto Pucci che tornerebbe in panchina. A breve ne sapremo di più.