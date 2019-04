Prima Categoria, River Pieve: un punto per il titolo

Presentazione penultima giornata. In campo alle ore 16.00

Prima Categoria - I garfagnini del River sono a caccia di quel punto che vuol dire campioni per poter volare in Promozione. Il club di mister Micchi va a far visita al Marginone, i locali credono ancora nei possibili play off in virtù di diversi risultati ad incastro. Al secondo posto si è inserito il Tau calcio dopo la roboante cinquina inflitta all’Orentano e la contemporanea sconfitta del Don Bosco Fossone a Capezzano. Vista la distanza dalla vetta (-6) scenderà in campo per perfezionare l’ottima posizione, ospiterà tra le proprie mura una mina vagante di questo finale di campionato, i versiliesi dell’Atletico Forte dei Marmi targati Enrico Galleni.



In terza fila rimangono i galletti del Serricciolo, nelle rimanenti due gare Marchionna & soci sono alla ricerca di quello smalto dei periodi migliori. I gialloblu di Paolo Bertacchini scendono al “Rontani” contro la Torrelaghese che non è ancora salva del tutto, attualmente ha tre lunghezze sulla coppia Folgor Marlia-Bozzano, quindi per gli ospiti non sarà una passeggiata.



Capitolo Don Bosco Fossone, i carrarini ora nelle mani di mister Lazzini hanno il compito di terminare la stagione centrando i playoff, campionato decisamente “macchiato” in virtù di un lungo periodo negativo. Il prossimo impegno per Nicola Musetti e compagni sono i Diavioli Neri di Gorfigliano (25 punti) che scendono a Fossone per cercare punti in chiave playout.



Per quanto riguarda la Tirrenia il campionato si è concluso anzitempo con la inesorabile retrocessione. Il team di mister Fabrizio Tenerani riceve la visita dello Sporting Bozzano, ancora coinvolta nel gironcino dei play out. Per i marinelli l’unica cosa che rimane è centrare la prima vittoria interna della stagione.



La giornata odierna propone poi l’ennesima gara in prospettiva salvezza diretta tra lo Staffoli e l’Orentano, mentre l’Acquacalda dovrà fare punti contro il temibile Ponte a Moriano per non rischiare di disputare i play out.



Infine sfida insidiosa per il Folgor Marlia posizionata al confine del girone per non retrocedere riceve la visita del Capezzano che spera di centrare ancora i play off.





Programma gare, arbitro di domenica 28 aprile 2019 (inizio ore 16,00)



Acquacalda- Ponte a Moriano (Saltocchio,Lorenzo Nencioni di Prato)

Don Bosco Fossone-Gorfigliano (“Duilio Boni”, Oleksandr Medvid di Pisa)

Folgor Marlia-Capezzano ( Marlia, Matteo Maccanti di Pisa)

Marginone-River Pieve (“Dante Tei”, Alessio Mauro di Pistoia)

Staffoli-Orentano (“Comunale,Alessio Di Marco di Lucca)

Tau calcio-Forte dei Marmi (“Altopascio”,Gianmarco D’orsi di Prato)

Tirrenia-Sp. Bozzano (Ronchi,Danilo Barretta di Pistoia)

Torrelaghese-Serricciolo (“Rontani”,Giacomo Di Legge di Pisa)