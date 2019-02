Prima Categoria, River Pieve in testa solitaria

I lucchesi approfittano della doppia sconfitta di Serricciolo e Don Bosco Fossone. Incerti: "Molto deluso dal risultato ma un plauso ai ragazzi"

Prima Categoria - Incredibile scivolone delle due ex capoliste Serricciolo e Don Bosco Fossone che perdono i rispettivi impegni e si vedono superare dal River Pieve che adesso è in testa solitaria.



Il Serricciolo di Bertacchini perde a Capezzano contro il locali di mister Coli. Partita che doveva finire in altra maniera soprattutto per le grosse occasioni avute dai "Galletti" ma non concretizzate. Gli avversari hanno sfruttato le uniche due occasioni per grosse ingenuità difensive degli ospiti. Partita che parte in discesa per il Capezzano che trova il vantaggio al 29' con Caniparoli. Nelle ripresa accorcia Marchionna, ma poi al 78' Capezzano ancora avanti con il rigore di Mazzone. A nulla serve il forcing del Serricciolo, grazie anche a delle grandi parate del portiere locale Bartelletti il risultato finale è 2-1.



Male il Don Bosco Fossone che butta al vento una partita già vinta e si lascia scappare la grande occasione di tornare in testa. Contro la corazzata Tau Calcio i locali hanno molte occasioni ma il risultato rimane invariato fino al 76', quando capitan Bertagnini trova il gol di testa su corner battuto da Manfredi. Giallorossoblu che hanno la partita in pugno, ma a 6 minuti dal termine rimangono in 10 per la doppia ammonizione di Cito. Gli ospiti ci credono e incredibilmente ribaltano il risultato e vincono al 91' con la doppietta del neo entrato Pierini. Di seguito le prime parole di Incerti nel post partita: "Questo è il calcio è dobbiamo ingoiare ed accettare un risultato bugiardo. Sono molto deluso dal risultato ma un plauso ai ragazzi"



Sorride al contrario il River Pieve (foto) di mister Micchi che con un gol di Francesconi a 4 minuti dal termine vince e si porta in testa al campionato, cosa impensabile fino a qualche settimana fa.



Per quanto riguarda l'ultima classificata Tirrenia di mister Tenerani, altra sconfitta casalinga contro il Forte Dei Marmi del neo mister Galleni. A nulla serve la doppietta di Marinari, i versiliesi ne fanno 4, grazie alla tripletta di Salini e al gol su rigore di Lossi.



I TABELLINI



Capezzano Pianore – Serricciolo 2-1

CAPEZZANO PIANORE: Bartelletti, Capasso, Caniparoli, Mazzone, Vanni, Maestrelli, Pacini, Domenici, Marsili (40'st Pisani), Fiaschi, Mancini (45'st Ficagna). A disp.: Navarra, Pardini, Bertacca, Lombardi, Ferrari, Altini, Motroni. All.: Coli

SERRICCIOLO: Scolari, Perini (18'st Del Freo), Sartini, Tonelli, Manenti, Mameli, Marchionna (40'st Jovanovitch), Shqypi, Iardella, Betolla Mencatelli. A disp.: Santini, Malatesta, Carnaccioli, Tavoni. All.: Bertacchini

RETI: 29'pt Caniparoli, 11'st Marchionna, 33'st rig. Mazzone

NOTE: Ammoniti Manenti, Iardella, Mazzone, Maestrelli, Caniparoli, Bartelletti



Diavoli Neri – River Pieve 0-1

DIAVOLI NERI: Carvajal, Della Croce, Manfredi, Cassettai A., Fusco, Orsi D., Bonini, Pennucci (7'st Del Giudice), Pellegrinotti, Crudeli, Alfredini. A disp.: Vanni, Gori, Coiai, Capitani, Cassettai G., Morelli, Coli. All.: Orsi (ff)

RIVER PIEVE: Micchi M., Turri, Angeli, Byaze (22'st Francesconi), Tolaini, Maggi, Satti, Vitelli, Haoudi, Di Salvatore (42'st Vignale), Giannotti. A disp.: Papeschi, Condè, Canozzi, Cristea, Cavilli, Cipollini. All.: Micchi E.

RETI: 41'st Francesconi