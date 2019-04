Prima Categoria, River Pieve campione

I ragazzi di Micchi perdono ma perde anche il Tau. Cade ancora il Serricciolo. Il Don Bosco Fossone pareggia ma è fuori dai play off. Perde la Tirrenia

Prima Categoria - Il campionato di Prima Categoria ha un vincitore: è il River Pieve di mister Edoardo Micchi che dal difficile campo del Marginone è uscito con 0 punti, ma l'inseguitrice Tau Calcio ne ha prese due in casa dal Forte Dei Marmi, consegnando il titolo ai garfagnini con una giornata di anticipo (foto di Manuel Gemignani).



Per quanto riguarda le nostre, male il Serricciolo che esce sconfitta da Torre Del Lago. Galletti che riescono a passare in vantaggio dopo 3 minuti con Shqypi, un bel diagonale al termine di un contropiede. Il pareggio arriva dai piedi del lunigianese Cantoni alla mezzora. Nella ripresa l'ex Poveromo Daniele Tinagli, appena entrato non sbaglia e trafigge Scolari. Una sconfitta che a livello di classifica non cambia niente: Serricciolo ancora in terza posizione a 2 punti dal Tau.



Chi invece si dispera è il Don Bosco Fossone. Contro i Diavoli Neri i ragazzi di Lazzini si portano addirittura sul triplo vantaggio, doppietta di Ceccarelli e Franchi. Poi al 38' Alfredini riduce e nella ripresa Del Giudice e Pennucci riportano il risultato incredibilmente in parità. Con questo pareggio i giallorossobli perdono ulteriore terreno e superati da Marginone e Ponte a Moriano escono clamorosamente dalla zona play off.



Infine la Tirrenia che torna sconfitta da Bozzano con il risultato di 3-2. Per i massesi da segnalare la doppietta di Elia Angeli.



I tabellini



Torrelaghese – Serricciolo 2-1

TORRELAGHESE: Casapieri, Giuntoni (44'st Picchi), Rossi, Ratti, Pacini, Francini, Del Sarto (34'st Pezzini), Biagioni, Cantoni, Barsotti, Passagli (12'st Tinagli). A disp.: Aperti, Caneschi, Raggi.

SERRICCIOLO: Scolari, Sartini, Jovanovitch, Tonelli, Perini (42'st Malatesta), Carnaccioli (45'st Cardellini), Mencatelli, Shqypi, Iardella, Bertolla, Tavoni. A disp.: Santini

RETI: 3'pt Shqypi, 24'pt Cantoni, 13'st Tinagli

NOTE: Ammoniti Iardella, Tonelli, Passagia, Giuntoni, Ratti, Barsotti. Espulso Francini al 45'st



Don Bosco Fossone – Diavoli Neri 3-3

DON BOSCO FOSSONE: Mallegni, Pasciuti, Micheli, Stabile, Bertagnini, Bonelli, Manfredi, Franchi, Ceccarelli, Musetti, Donati. A disp.: Tognoni, Antonelli, Basciu, D’Adamo, Capitani. All.: Lazzini

DIAVOLI NERI: Carvajal, Alfredini, Cassettai, Pennucci, Fusco, Orsi D., Biagiotti, Crudeli, Pellegrinotti, Cassettai A., Del Giudice. A disp.: Vanni, Venanzi, Coiai, Capitani, Coli, Morelli, Manfredi, Tonelli, Della Croce. All.: Fabbri (ff)

RETI: 9'pt e 33'pt Ceccarelli, 21'pt Franchi, 38'pt Alfredini, 8'st Del Giudice, 27'st Pennucci