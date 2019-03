Prima Categoria, River Pieve allungo verso il titolo

Don Bosco Fossone pareggia a Bozzano e scivola al quarto posto, la Tirrenia non ha risposto all’ultimo appello

Prima Categoria - Nel ventiseiesimo turno del campionato di Prima Categoria la capolista River Pieve vince lo scontro diretto contro il Serricciolo e tenta l’allungo decisivo, il Don Bosco Fossone evita un’altra sconfitta a Bozzano, rimediando nel finale, e la Tirrenia vede svanire le speranze di rimanere nella categoria ancora battuta sul proprio campo dal Ponte a Moriano.



Il girone è in dirittura d’arrivo, i garfagnini del River hanno preso il largo, ora sugli inseguitori lunigianesi i punti di vantaggio sono diventati cinque. La volata finale del team di mister Edoardo Micchi è suddivisa in due turni esterni e due tra le proprie mura: si comincia con la trasferta in casa del Ponte a Moriano di Taccola & c., compagine che spera fino all’ultimo di entrare nei play off; terzultima giornata turno interno con la Torrelaghese di bomber Cantoni (foto), ultima esterna a Marginone per chiudere il torneo in casa con l’Acquacalda. Per i “galletti” di mister Paolo Bertacchini la battuta d’arresto in casa della prima della classe non scalfisce le ambizioni, obiettivo di queste ultime 4 gare con Forte dei Marmi, Ponte a Moriano, Torrelaghese e Tirrenia (la prima e l’ultima in casa) sono 12 punti, sperando in un passo falso del River e mantenendo il vantaggio sulla avversarie Tau (+4) e Don Bosco Fossone (+6), al momento rassicuranti.



Capitolo Don Bosco Fossone. I due punti nelle ultime quattro gare conseguiti dal club di Massimiliano Incerti rappresentano le difficoltà che sta attraversando la compagine carrarina. Il pari rimediato nel finale a Bozzano ha evidenziato alcune problematiche che la squadra nel periodo cruciale non ha saputo gestire, perdendo tutto quello che aveva costruito nella prima parte del torneo. A poche giornata dalla fine il sodalizio della presidentessa Marina Ceccarelli è sempre disposto, nonostante il periodo nero, a giocarsi la carta promozione passando dalla porta alternativa dei playoff.



La situazione in casa della Tirrenia è quella di una squadra in attesa di giudizio, dopo la nona sconfitta interna il club gialloblu di mister Fabrizio Tenerani è agganciato solo alla matematica. Ci vorrebbe più di un miracolo per recuperare 12 punti in 4 partite alla rivali Diavoli Neri a cui basterà conseguire un solo punto per far retrocedere in seconda categoria l’ultima della classe. Molteplici sono state le traversie che hanno segnato il cammino in stagione di Mattia Marinari e compagni, l’avvicendamento dell’allenatore, il distacco di alcuni giocatori che nel mercato invernale hanno cambiato casacca ma soprattutto il corposo numero di giocatori infortunati.