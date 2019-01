Prima Categoria, riflettori sul big-match Don Bosco Fossone-Serricciolo

- Arrivati alla terza giornata del girone di ritorno, il calendario propone lo scontro diretto al vertice tra i lunigianesi del Serricciolo e la seconda forza del girone Don Bosco Fossone, attesissima sfida tra due pretendenti al titolo finale. I galletti di mister Paolo Bertacchini sono reduci dal mezzo passo falso interno contro la pericolante Acquacalda, mentre i carrarini, nonostante i due infortuni a gara in corso, hanno sbancato Forte dei Marmi con una prestazione di rilievo, successo che ha permesso alla formazione di mister Massimiliano Incerti di accorciare (-2) dalla vetta. La partitissima del “Duilio Boni” si preannuncia ricca di motivazioni, i "carrarini" oltre al riscatto lo stop dell’andata hanno l'occasione del sorpasso, ghiotta opportunità che non vogliono farsi scappare.Da non trascurare per le prime della classe la coppia formata dal Tau Calcio-River Pieve che sperano in un bel pareggino per accorciare. La formazione di Altopascio riceve la visita della Torrelaghese, mentre i garfagnini del River saranno di scena a Castelpoggio contro il Folgor Marlia.Il fanalino di coda del torneo Tirrenia ospita nel rettangolo di Via dei Lecci i lucchesi dell’Orentano, compagine al confine del play out. I giallo blu di mister Tenerani sono in netta crisi e dopo l’ennesimo stop mantengono il gap (-10) dalla penultima in classifica Folgor Marlia, sconfitta nell'ultima gara proprio dall’Orentano. L’obiettivo della Tirrenia senza mezzi termini è quello di sbloccarsi, mettere a referto una vittoria, fattore che manca purtroppo dal 21 ottobre 2018 nella lontanissima quinta giornata.