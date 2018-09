Prima Categoria, presentiamo la seconda giornata

Tirrenia e Fossone in casa, il Serricciolo cerca il riscatto in trasferta

Prima Categoria - Il secondo turno dell’avvincente campionato di Prima categoria presenta alcuni match di spessore, primo tra tutti quellosul sintetico del “Duilio Boni” tra il Don Bosco Fossone di mister Massimiliano Incerti e la neo ripescata formazione versiliese del Forte dei Marmi. I locali sono reduci dal punto in casa del River Pieve, invece gli ospiti odierni vengono dal convincente successo all’esordio interno del nuovo campionato con lo Staffoli, quindi i presupposti per assistere ad una vibrante sfida ci sono tutti.



L’unica rappresentante della lunigina Serricciolo scende sul campo della temibile Acquacalda S.Pietro a Vico, quest’ultimi sette giorni fa hanno espugnato il “Rontani” della neo promossa Torrelaghese. Per il team di mister Paolo Bertacchini un impegnativo esame trasferta dopo lo stop interno con il Marginone.



Infine il Tirrenia, dopo l’amara uscita dalla coppa toscana con il D.B. Fossone, si rituffa in campionato intento a riscattare la sconfitta di Capezzano alla prima gara ufficiale, riceve in via dei Lecci la neopromossa Torrelaghese di mister Alessandro Maurelli.



Programma gare, arbitro di domenica 23/09/2018(inizio ore 15,30)



Acquacalda S.P.Vico-Serricciolo (“Via Tognetti” Lucca, Danilo Barretta di Pistoia)

D.B.Fossone-Forte dei Marmi (“D.Boni”, Lorenzo Biagi di Prato)

Folgor Marlia-Orentano (“Stadio” , Fallou Luom di Carrara)

Marginone-Ponte a Moriano (“Stadio A. Tei”, Marco Tundo di Pisa)

Sp.Bozzano-Capezzano P.(“Rontani”Michele Janniello di Lucca)

Tau Calcio-River Pieve (“Altopascio”, Gianmarco D’orsi di Prato)

Staffoli-Diavoli Gorfigliano (“Cerbaie, Giacomo Tuccoli di Livorno)

Tirrenia-Torrelaghese (Ronchi, Francesco d’Angelo di Pisa)