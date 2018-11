Prima Categoria, presentiamo il settimo turno

Buon momento per le "nostre"

Prima Categoria - Il settimo turno dell’appassionante girone propone alcuni scontri diretti che riguardano le parti alte della classifica. Su tutti spicca il match di Altopascio tra il Tau Calcio e il Don Bosco Fossone, gli ospiti di mister Massimiliano Incerti, caduti a sorpresa tra le mura amiche con la Torrelaghese, sono chiamati ad un insidioso confronto contro una delle principali indicate alla vittoria finale come il club di Altopascio.



Sul sintetico di Via Versilia si incontrano due vere sorprese del campionato, la capolista Forte dei Marmi e l’altra “sorpresa” Tirrenia: la formazione di mister Dario Martinelli nelle ultime de gare ha compiuto il blitz in casa del quotato Gorfigliano e ha frenato le ambizioni dell’accreditato Marginone, lasciando dopo poche partite la zona paludosa dei play out.



Dopo una partenza un po a rilento, il Serricciolo di mister Paolo Bertacchini (foto) ha ingranato un’invidiabile striscia positiva, quattro acuti di cui due fuori casa, un pareggio in casa della corazzata Tau calcio, con media indubbiamente da squadra leader. L’immediato impegno si chiama Capezzano Pianore, gli ospiti sono reduci dalla sconfitta nel derby contro la sorprendente Forte dei Marmi, il team di mister Coli per non perdere ulteriori posizioni di classifica deve uscire dall’"Arcinaso" con un esito positivo.



La capolista Marginone dopo aver lasciato i due punti a Tirrenia è decisa a vincere con lo Staffoli e riscattare il mezzo passo falso dei Ronchi, per mantenere e nello stesso tempo consolidare il comando del girone.



Nell’odierna giornata sono di rilievo le sfide tra i Diavoli Neri, attualmente stazionari nel girone play off, che vanno a far visita al quotato River Pieve, mentre la Torrelaghese di mister Bucci, dopo l’exploit a Fossone, ospita al “Rontani”, quartiere generale di entrabe le squadre, il “fanalino” del girone Sporting Bozzano.



Conclude il programma gare della giornata la trasferta del Folgor Marlia a S.Pietro a Vico contro i locali dell’Acquacalda, e il pericolante Ponte a Moriano sempre fermo nella zona rossa che riceve l’ostico Orentano, compagine che ha la casella delle vittorie esterne ancora azzerata.



Programma gare, arbitro di domenica 4 novembre 2018 (inizio ore 14,30)



Acquacalda-Folgor Marlia (“S.Cassiano”, Walid Ezzouhri di Prato)

Marginone-Staffoli (“Dante Tei”,Lorenzo Nencioli di Prato)

Forte Marmi-Tirrenia (“Aliboni”, Marco Tundo di Pisa)

Ponte a Moriano-Orentano (“Delle Terre”, Andrea Baldasseroni di Pistoia)

River Pieve-Gorfigliano (C.le Nardini, Matteo Macchini di Pistoia)

Serricciolo-Capezzano (“Arcinaso”, Andrea D’orta di Pisa)

Tau calcio-D.B. Fossone (Altopascio, Guglielmo Giannini di Prato )

Torrelaghese-Sp.Bozzano (“Rontani”, Gainmarco D’orsi di Pisa)