Prima Categoria, presentazione della IV giornata

Prima Categoria - Si prospetta una giornata pro Serricciolo in quanto i lunigianesi hanno a disposizione il secondo match consecutivo sul proprio campo. I ragazzi di mister Paolo Bertacchini hanno iniziato il torneo con il piede giusto, due ottime prestazioni, più due in media inglese, sei gol fatti e zero subiti, un biglietto da visita di tutto rispetto per il confronto contro gli “orange” del Corsanico.



Il Don Bosco Fossone dopo lo stop interno di sette giorni fa sale a Larciano per l’ennesimo insidioso test contro i locali neopromossi del Meridiem. I fossonesi di mister Alessandro Tavarini sono alla ricerca della prima vittoria, con due pareggi e la sconfitta di misura con il Forte dei Marmi hanno dimostrato buona condizione atletica ma in alcuni frangenti non sono stati assistiti dalla buona sorte. L’esterna di Larciano potrebbe segnare già una svolta al campionato del club.



Nel calendario odierno il match-clou è quello dell’accreditato Capezzano Pianore, team farcito da diversi giocatori che hanno conosciuto il professionismo, ospite dell’Atletico Forte dei Marmi dell’esperto tecnico Enrico Galleni. Per le posizioni di vertice trasferte delicate per la “corazzata” Sporting Pietrasanta, di scena ad Orentano, mentre il Monsummano sale in alta Garfagnana a far visita ai Diavoli Neri. Infine il Marginone 2000, terzo in classifica, riceve la visita dei pratesi del Candeglia Porta al Borgo.



Programma gare, arbitro di domenica 6 ottobre (inizio ore 15,30)



Serricciolo-Corsanico (“Arcinaso”, Gabriele Giusti di Livorno)

Meridiem L.-Don Bosco Fossone (“Castelmartini”, Gabriele Baschieri di Lucca)



Le altre gare del girone:



Diavoli Neri-Monsummano (Gorfigliano, Paride Frasca di Pisa)

Forte dei Marmi-Capezzano (“Aliboni”, Jonathan Grementieri di Livorno)

Marginone-Candeglia (Comunale Tei, Luca Alessandro Avelardi di Livorno)

Molazzana-Torrelaghese (Comunale, Mattia Perini di Pistoia)