Prima Categoria, presentazione della 27esima giornata

Turni interni per Romagnano, Don Bosco e Tirrenia. Trasferta in casa della capolista per il Serricciolo.

Prima Categoria - Ultime quattro giornate di campionato per il Girone A di Prima Categoria e potrebbe essere il tempo per i primi verdetti del campo, in particolare in coda alla classifica.

Il big-match di giornata è quello che si giocherà a Pieve Fosciana, dove la capolista del campionato attende il Serricciolo, reduce dalla brutta sconfitta interna nel derby con il Romagnano e che si gioca le sue residue speranze di raggiungere i playoff; nella seconda parte di campionato i lunigianesi hanno accusato infatti una flessione che li ha portati a raccogliere solamente 13 punti, facendoli passare dal primo al sesto posto in classifica. La partita di oggi rappresenta quindi una delle ultime possibilità per cercare il rilancio, necessario poi per affrontare con le giuste motivazioni le ultime giornate, in particolare gli scontri diretti con Unione Pontigiana e Tau Calcio, al momento seconda e terza in classifica; di contro una sconfitta allontanerebbe forse definitivamente Iardella e compagni dal gruppo playoff.

La Tirrenia ha oggi la seconda possibilità di chiudere quasi definitivamente il discorso salvezza, sfidando sul terreno amico lo Sporting BM: una partita difficile, con i lucchesi impegnati nella lotta playoff, ma che non può assolutamente essere sbagliata. In un campionato così equilibrato la quota salvezza si è alzata, e per mettere la nave al riparo da brutte sorprese sono necessari almeno 41 punti, anche se molto dipenderà dai risultati di Romagnano e Giovanile Sextum. Mister Alberti vuole comunque riscattare al meglio la debacle di Capezzano, per andare poi a Fornoli nel prossimo turno con la tranquillità di una posizione di classifica tranquilla e che potrebbe anche aprire nuove prospettive per le ultime giornate di campionato.

Don Bosco Fossone e Romagnano sono invece costrette a doversi giocare le residue speranze di salvezza nelle ultime quattro giornate. Partiamo dai giallorossoblu, che nella scorsa giornata sono tornati a muovere la classifica strappando un buon punto in trasferta a Ponte a Moriano: quella che andranno a disputare oggi sarà la prima di quattro finali, il match interno con i Diavoli Neri non ancora certi della permanenza in categoria. I cinque punti da recuperare a Capezzano e Acquacalda San Pietro a Vico non sono impossibili, ma il Don Bosco dovrà assolutamente provare a portare a casa un filotto di vittorie, per giocarsi poi il tutto per tutto all'ultima giornata in casa del Capezzano.

Più complicata la situazione in casa Romagnano, che dopo la vittoria contro pronostico di Serricciolo ha vissuto nuovamente una settimana difficile: lunedì sono infatti arrivate le dimissioni di mister De Angeli, e il timone della squadra è stato ripreso in mano dal "fac-totum" Roberto Pucci. In questo clima tutt'altro che sereno, gli amaranto devono cercare di raggiungere per lo meno i playout, dato che lo spettro della forbice dalla quint'ultima non è ancora scongiurato. La partita di oggi al Raffi contro l'Atletico Fornoli, ultimo in classifica e che scende a Massa per evitare di ritrovarsi in Seconda Categora già da questa sera, non sarà però delle più facili, dato che i garfagnini venderanno cara la pelle. Le partite contro Tau Calcio e Marginone poi saranno quelle decisive per le sorti del Romagnano, prima del derby all'ultima giornata con la Tirrenia.



Questo il programma delle partite (ore 15:30):



Acquacalda San Pietro a Vico - Unione Pontigiana

Don Bosco Fossone - Diavoli Neri Gorfigliano

Giovanile Sextum - River Pieve

Marginone 2000 - Ponte a Moriano

Pieve Fosciana - Serricciolo

Romagnano Calcio - Atletico Fornoli

Tau Calcio Altopascio - Capezzano Pianore 1959

Tirrenia 1973 - Sporting Bozzano99