Prima Categoria, presentazione dell´ottava giornata

Prima Categoria - La copertina della giornata odierna è tutta per la capolista Forte dei Marmi che sale in Garfagnana ospite dei temuti Diavoli Neri di mister Gabriele Zuddas. Per i versiliesi è il primo match esterno dei due a calendario, le due formazioni hanno una cosa in comune, dopo le prime sette giornate di campionato non hanno mai pareggiato sia in casa che fuori dalle proprie mura. Si prospetta un match delicato quanto incerto.



La vice leader Marginone arriva al “Duilio Boni” di Fossone per misurarsi contro i locali del Don Bosco Fossone, il club di mister Massimiliano Incerti, rinfrancato dall’exploit in casa della corazzata Tau Calcio, è fortemente deciso a rimanere nelle posizioni di classifica che contano. Nicola Musetti & soci dovranno sfruttare al meglio i due turni casalinghi a disposizione, prima il temibile Marginone e successivamente lo Staffoli.



La terza forza del campionato Serricciolo, dopo il nulla di fatto nell’ultimo turno interno contro il Capezzano scende al “Rontani” per difendere la preziosa posizione di classifica contro il Bozzano. I locali di mister Maffei, vittoriosi nel derby contro i cugini della Torrelaghese, sono decisi a risalire la corrente, attualmente lo Sporting è nelle zone pericolose, vicino al girone playout, e il test contro i “galletti” lunigianesi non è dei più facili, ma Canesi e compagni almeno ci proveranno.



La Tirrenia, nonostante il pesante risultato patito in casa del di Forte dei Marmi, ha fatto intravedere sprazzi di buono gioco, dimostrato dalla diverse occasioni create. Il delicato match dei “Ronchi” contro una delle favorite alla vittoria finale, Tau Calcio, è di notevole stimolo per i ragazzi di mister Martinelli (foto): l’eventuale successo sui lucchesi di mister Cristiani metterebbe in sicurezza la truppa gialloblu.



Concludono il programma gare dell’ottava giornata i confronti del fanalino Folgor Marlia che ospita sul neutro di Castelpoggio la Torrelaghese, dell’Orentano di mister Capioni che affronta tra le mura amiche il temibile River Pieve, e infine del Capezzano Pianore che, dopo il buon punto strappato in Lunigiana, riceve l’Acquacalda S. Pietro a Vico: obiettivo ritornare alla vittoria casalinga, fattore che manca dalla prima giornata.



Programma gare, arbitro di domenica 11 novembre 2018 (inizio ore 14,30)



Capezzano-Ponte a Moriano (“Cavanis”, Pablo Festa di Carrara)

Gorfigliano-Forte dei Marmi (“Pozzoli”, Arli Veli di Pisa)

Don Bosco Fossone-Marginone (“Duilio Boni”, Matteo Macchini di Pistoia)

Folgor Marlia-Torrelaghese (“Castelpoggio”, Carmelo Alamo di Pisa)

Orentano-River Pieve (“Via Chiesa”, Federico Giorgi di Firenze)

Sp.Boazzano-Serricciolo (“Rontani”, Filippo Ferretti di Pistoia)

Staffoli-Acquacalda (“Comunale", Luca A. Averaldi di Livorno)

Tirrenia-Tau Calcio (“Ronchi”, Luca Bertolini di Livorno)