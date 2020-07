Prima Categoria, Podenzana: ottime chances di ripescaggio

Prima Categoria - Dopo il comunicato di mercoledì primo luglio della LND riguardante i nuovi organici dei campionati regionali, il Podenzana può affermare di avere un piede in Prima Categoria. Infatti tale comunicato non lascia interpretazioni:



"Sono 104 squadre divise in otto gironi da 13. Attualmente l’organico è fermo a 102 squadre per cui saliranno le prime due della graduatoria di merito tra le seconde che è la seguente: Giovani Rossoneri 125, Atletico Podenzana 104, S.Niccolò 102, Folgor Marlia 94, Pianella 85, Querceto 77, Orbetello 75, Atletico Piazze 74, Fabbrica 73, S.Clemente 57."



Oltre a questo, se vengono applicate le linee guida decretate dalla stessa LND sia a livello Nazionale che regionale, nelle quali è previsto che sale di categorie la prima di ogni girone e le finaliste di coppa, con ogni probabilità il Podenzana avrebbe anche in questo caso possibilità di essere ripescata: questo perché il Romagnano salirebbe da finalista di Coppa e a riguardo del campionato la promozione spetterebbe alla seconda, appunto il Podenzana.



Nulla è ancora ufficiale ma a prescindere da questo starà poi alla società del "panigaccio" decidere cosa fare: viste le spese e l'impegno aggiuntivo dal punto di vista organizzativo nel gestire il campionato di Prima Categoria potrebbe anche optare, reduce come tutti dal logorante periodo Covid, di rimanere in Seconda e continuare senza grandi stravolgimenti il buon percorso intrapreso in questi anni. A breve ne sapremo di più.