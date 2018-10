Prima Categoria, parla il Pichichi Iardella: `A Serricciolo si sta bene`

Dopo 3 giornate di squalifica domenica con la Folgor Marlia sarà di nuovo in campo

Prima Categoria - Ai microfoni virtuali di Calcio Massa Carrara per la consueta intervista settimanale il bomber dei bomber 2017/2018, il "Pichichi" Marco Iardella. Nessuno come lui vede la porta in Prima Categoria, i numeri lo dimostrano: 23 gol in campionato la scorsa stagione e 41 in totale nelle ultime due. Numeri importanti che lo hanno messo al centro del mercato estivo, ma ciò nonostante ha deciso di rimanere a Serricciolo. Alla prima giornata subito doppietta col Marginone, ma poi a fine gara una zuffa che gli è costata 3 turni di squalifica.



Sentiamo cosa ha da dire:



Marco per te un inizio dolce-amaro. Due gol in alla prima giornata e tre giornate di squalifica. Cosa ti aspetti da questo campionato?

"Purtroppo sono cascato nelle provocazioni, sicuramente non riaccadrà più, perchè allenarsi e non giocare è difficile. Approfitto per chiedere scusa di nuovo alla società e ai miei compagni, per non esserci stato in partite importanti, anche se ne siamo usciti con 7 punti e quindi ve bene così..."



E' cambiato il mister e molti tuoi compagni. Cosa cambia per te e per la squadra?

"I ragazzi nuovi e i fuoriquota che sono arrivati hanno voglia e sono seri, sicuramente ci stanno dando una grossa mano, come il mister".



Dopo 23 gol di sicuro hai avuto chiamate importanti. Come mai hai deciso di rimanere a Serricciolo?

"Perché per cambiare squadra a mio parere bisogna trovarne una dove si sta meglio, e in categoria penso che sia difficile trovarla. A Serricciolo di sta bene".



Qual’e il difensore che soffri di più?

"Sicuramente Tonelli Giacomo, in allenamento."



Punterai anche quest’anno ad una posizione di vertice come Pichichi?

"Avendo saltato 3 partite il percorso sarà sicuramente in salita ma non mi spaventa"