Prima Categoria, oggi si gioca la XVa giornata

Il Serricciolo a caccia del titolo d'inverno in casa della Tirrenia che presenta il nuovo allenatore

Prima Categoria - Si torna in campo per l’ultimo turno del girone di andata. La capolista Serricciolo sarà impegnata sul campo dell’ultima della classe. I numeri in casa dei "galletti" parlano chiaro, dieci successi dei quali sei tra le proprie mura e quattro in trasferta con due soli stop, il primo interno all’esordio del torneo contro l’accreditato Marginone, mentre il secondo inatteso sul campo dell’Orentano. Alla luce di quello che si è visto i gialloblu di mister Paolo Bertacchini hanno tutte le carte in regola per continuare a sognare il gran salto di categoria.



Per quanto riguarda la Tirrenia il girone di andata ha riservato solo amarezze: ultimo posto in classifica con sei punti all’attivo, una sola vittoria (quella in alta Garfagnana in casa del Gorfigliano 0-1 alla quinta giornata) tre i pareggi, tutti con gol (ad Orentano 3-3, in casa con l’Acquacalda 1-1 e niente meno che con il Marginone 1-1) e per le restanti dieci gare solo stop, quattro in casa e sei in esterna. Per la prima gara del nuovo anno il sodalizio ha annunciato che sulla panchina siederà il nuovo allenatore Cesare Nicolini, da tempo all’interno della società, che proverà miracolosamente a salvare il club, ma non è escluso l'ingresso di qualche altro tecnico, come (si spera) lo stesso Dario Martinelli, il che vorrebbe dire che avrebbe risolto i problemi familiari che lo hanno costretto ad abbandonare la nave. Per il “proibitivo” test contro la capolista Serricciolo sono stati recuperati diversi giocatori appiedati per squalifiche e fermi per vari infortuni, in questo periodo di sosta sono stati contattati alcuni nuovi elementi che a breve dovrebbero colmare la risicata rosa.



La seconda in classifica Don Bosco Fossone segue il Serricciolo a due lunghezze. Nella prima sfida delle due consecutive in programma al “Duilio Boni “ ospita i lucchesi dell’Orentano, attualmente nel girone pericoloso, compagine che vanta il maggior numero di pareggi (7) di tutto il campionato.



Il calendario dell’ultima giornata in ottica play off spicca il confronto tra l’Atletico Forte dei Marmi in casa dell’ambizioso Marginone, la delicata trasferta del River Pieve a Saltocchio contro i locali dell’Acquacalda e quella del Ponte a Moriano al Rontani di Bozzano opposti alla Torrelaghese.





Il programma della giornata odierna (14.30)



TAU CALCIO ALTOPASCIO - DIAVOLI NERI GORFIGLIANO

Arb. Bisku Andi della sezione di Pistoia



ACQUACALDA SAN PIETRO A VICO - RIVER PIEVE

Arb. Borriello Annalisa della sezione di Pontedera



DON BOSCO FOSSONE - ORENTANO CALCIO

Arb. Niccolai Alessandro della sezione di Pistoia



FOLGOR MARLIA - SPORTING BOZZANO

Arb. Danesi Lorenzo della sezione di Pistoia



MARGINONE 2000 - FORTE DEI MARMI 2015

Arb. Giannini Guglielmo della sezione di Pontedera



STAFFOLI - CAPEZZANO PIANORE 1959

Arb. Marinai Andrea della sezione di Firenze



TIRRENIA 1973 - SERRICCIOLO

Arb. Buchignani Leonardo della sezione di Livorno



TORRELAGHESE 2015 - PONTE A MORIANO

Arb. Victor Otaviano Costa Joao della sezione di Livorno