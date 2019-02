Prima Categoria, oggi in campo per la 4° di ritorno

All'"Arcinaso" il big match di giornata Serricciolo-Tau Calcio

Prima Categoria - L’appassionante campionato di Prima Categoria è entrato nella fase cruciale della stagione. Subito sotto la coppia che sta guidando il girone da diverse domeniche, resiste a quattro/cinque punti di distacco la coppia River Pieve-Tau calcio. Per la parte bassa della classifica la Tirrenia si gioca tutto sul neutro di Saltocchio.



La quarta giornata è focalizzata su almeno quattro campi dove si gioca per le prime posizioni. Match delicato quello di Carignano Lucca dove è di scena la nuova regina del girone Don Bosco Fossone, opposta ai bianconeri del Ponte a Moriano. La leader del campionato è determinata a proteggere da eventuali insidie il primato appena conquistato, i locali di Taccola & soci sono a corto di punti, il recente stop di Staffoli ha complicato ulteriormente i piani del club lucchese, posizionato al confine della zona rossa.



Dopo lo scivolone esterno a Fossone che è costato il comando del campionato, il Serricciolo ritorna tra le mura amiche ospitando il temibile Tau Calcio nel big match di giornata. Gli amaranto di mister Pietro Cristiani mancano ancora di quella continuità per poter diventare una seria candidata al titolo finale ma sono sempre in agguato e seguono a -5 i lunigianesi. Nella gara di andata, terminata con un pirotecnico 2-2, la compagine di Altopascio abbandonò il trono per qualche domenica, per riprenderlo dopo cinque turni e riperderlo definitivamente nella rovinosa caduta in casa del Bozzano. Condizioni meteo permettendo all’Arcinaso si dovrebbe assistere ad un match di altissimo livello dove i "galletti" devono assolutamente uscire con un risultato positivo.



Sotto le prime quattro della classe si lotta per l'ultimo posto nel girone play off. In lotta per un posto al sole ben cinque squadre quali Marginone, Capezzano, Sp. Bozzano, Staffoli e Forte Dei Marmi, racchiuse in quattro punti.



Piccoli segnali di risveglio li ha dati la Tirrenia di mister Tenerani, impattando la scorsa domenica nel confronto interno con l’Orentano. L'ultima parte del campionato dei gialloblu è veramente in salita ma i ragazzi di Tenerani devono crederci per strappare in queste dodici giornate più punti possibili, con la speranza di rientrare nel gruppo dei play out. Il calendario propone la trasferta in casa della pericolante Acquacalda San Pietro a Vico sul neutro di Saltocchio, test (sulla carta) non proprio proibitivo.



Programma gare, arbitro di domenica 3/2/2019 (inizio ore 15,00)



Acquacalda-Tirrenia (Saltocchio, Iva Lotti di Empoli)

Atletico Forte dei Marmi-Folgor Marlia (“D. Aliboni”, Ivan Mannisi di Empoli)

Gorfigliano-Sp.Bozzano (Minucciano, Pablo Festa di Carrara)

Orentano-Capezzano (”Orentano, Lorenzo Danesi di Pistoia)

Ponte a Moriano-Don Bosco Fossone (Carignano Lucca, Gianmarco D’orsi di Prato)

River Pieve-Staffoli (Castelnuovo G., Andi Bisku di Pistoia)

Serricciolo-Tau Calcio (“Arcinaso”, Alessadro Donati di Livorno)

Torrelaghese-Marginone (“Rontani”, Giacomo Tuccoli di Livorno)