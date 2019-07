Prima Categoria, mister Fabiani a Bozzano

Prima Categoria - Una vecchia conoscenza del calcio lunigianese e garfagnino, Vittorio Fabiani, è il nuovo allenatore del Bozzano, squadra di Prima Categoria Toscana Girone A. A comunicarlo lo stesso mister, contattato dalla nostra redazione. Fabiani in passato ha allentato in garfagnana in squadre come Piazza al Serchio e Barga, per poi avere una positiva esperienza a Monzone, raggiungendo la finale dei play off di Seconda Categoria. Dopodichè due stagioni fa passò a Ponte a Moriano, ma la sua avventura finì a metà stagione. Dopo un anno ai box è di nuovo in sella.



Di seguito la sua dichiarazione: "Sono contento e ringrazio la società per avermi chiamato. L' intenzione della società e di ripartitire bene dopo un campionato sofferto nel quale si sono salvati in extremis. Ho accettato le lusinghe del presidente e del direttore sportivo che mi hanno chiamato e dopo una stretta di mano si e concluso l'accordo. Anche per me sara una altra sfida dopo un anno di astinenza dai campi di gioco. Vogliamo partire con il piede giusto e fare un campionato all'altezza del blasone della società. Con la collaborazione del ds stiamo allestendo una squadra per fare bene".