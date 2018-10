Prima Categoria, Marginone a punteggio pieno

Vince il Don Bosco Fossone, pareggiano Serricciolo e Tirrenia

Prima Categoria - Va in archivio il quarto turno del campionato di Prima Categoria. La giornata non ha fatto mancare alcune sorprese, al comando solo il Marginone che conquista il quarto successo consecutivo sul campo di S.Pietro a Vico con un gol per tempo, in evidenza il solito Pistoresi copiato nella seconda frazione dal compagno Paganelli.



Lascia la vetta il Tau Calcio a causa del pirotecnico pareggio interno con il Serricciolo, le due squadre non si sono risparmiate affrontandosi a viso aperto. I gialloblu di mister Paolo Bertacchini dopo il vantaggio dei locali hanno avuto il carattere di rimediare allo scadere l’attes. Il pareggio con l’ex capoclassifica proietta i lunigianesi nella zona che conta.



A ridosso delle due battistrada si inserisce il Forte dei Marmi di mister Giacomo Vannoni, corsara sul neutro di Castelvecchio (unica vittoria esterna) ospite del Folgor Marlia. I versiliesi con match-winner Gianluca Tedeschi agganciano in terza fila i Diavoli Neri di Gorfigliano, caduti a sorpresa in casa dell’ex fanalino Sporting Bozzano.



In zona play off si inserisce il Don Bosco Fossone (foto) di mister Massimiliano Incerti che dopo una accorta gara si aggiudica il secondo confronto interno consecutivo, rimandando battuto il Ponte a Moriano, ora isolato in fondo alla classifica. In evidenza nelle file dei “carrarini” il promettente Federico Basciu.



Un punticino per la Tirrenia di mister Dario Martinelli nel confronto interno contro l’Acquacalda. I gialloblu passano con il talentuoso Leonardo Petrocchi non riescono a tenere il vantaggio, l’ennesima disattenzione regalava agli ospiti il pareggio. Ora con la sosta alle porte, nel prossimo weekend verrà disputata la Uefa Regoins Cup, il team di Venturini & soci avranno tutto il tempo a disposizione per rifiatare e soprattutto risistemare l’assetto della squadra.



Ancora una battuta d’arresto della Torrelaghese (tre stop su quattro gare) in casa della prima della classe Marginone, sconfitta che è costata cara al tecnico Alessandro Maurelli, esonerato dopo un lunedi ricco di consulti. E’ il club gialloviola per voce del presidente versiliese Dario Ramacciotti a comunicare all’interessato la decisione. Al posto del tecnico lunigianese è stato contattato e ingaggiato l’ex di Sporting Bozzano, il viareggino Massimilano Bucci.



Concludono il tabellino della giornata la vittoria di misura dello Staffoli contro l’ambizioso River Pieve, mentre l’unico pareggio senza gol del girone è stato quello tra il Capezzano e l’Orentano.



LA CLASSIFICA



Marginone 12

Tau Calcio 10

Forte Dei Marmi 9

Diavoli Neri 9

Serricciolo 7

Capezzano P. 7

Don Bosco Fossone 7

Orentano 5

Staffoli 4

Acquacalda 4

River Pieve 4

Folgor Marlia 3

Torellaghese 3

Bozzano 3

Tirrenia 2

Ponte a Moriano 1