Prima categoria ligure, XVIa giornata

Match casalingo per l'Antica Luni che riceve il Follo San Martino. Sarzana 1906 in trasferta a Marola

Prima Categoria - Tornano in campo domani le formazioni liguri di Prima categoria.

Per quanto riguarda le formazioni "nostrane" da registrare la gara casalinga dell'Antica Luni che cerca punti importantissimi per la sua classifica deficitaria ospitando al "Gaggio" di Ortonovo il Follo San Martino primo della classe.

In trasferta il Sarzana di mister Veronica che si reca a far visita al Marolacquasanta cercando di continuare il buon momento.



Il programma della XVIa giornata.

Antica Luni-Follo San Martino

Ceparana-Levanto

Marolacquasanta-Sarzana 1906

Moneglia-San Lazzaro

Ricco' Le Rondini-Pegazzano

Sporting Aurora-Rebocco

Tarros-Borgo Foce Magra



La classifica

Follo San Martino 33, Pegazzano 31, Borgo Foce Magra 28, Levanto 28, Rebocco 26, Sporting Aurora 24, Sarzana 24, Tarros 22, San Lazzaro 20, Moneglia 18, Ricco' e Rondini 17, Marola 13, Antica Luni 9, Ceparana 0.