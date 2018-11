Prima Categoria, le due capoliste fuori casa per difendere il primato

Don Bosco Fossone impegnato nel derby con la Tirrenia

Prima Categoria - La decima giornata del campionao di Prima Categoria si presenta al quanto interessante. I gialloblu lunigianesi del Serricciolo scendono in casa della pericolante Orentano, l’unica vittoria dei locali risale al sedici settembre in occasione della prima giornata di campionato. La formazione di mister Paolo Bertacchini, trovata la “quadra”, è decisa a mantenere il prezioso primato e da questa trasferta vuole tornare col bottino pieno.



Impegno con qualche insidia per l'altra capolista Tau calcio, ospite dello Staffoli. La compagine di Altopascio è stata costruita per arrivare in fondo al torneo da protagonista, dopo lo stop interno con il Don Bosco, Sardelli e compagni hanno sfruttato al meglio i due confronti Tirrenia e Folgor Marlia, mettendo a referto ben nove gol. Oltre all’alta numero di gol fatti, gli amaranto si stanno ripetendo con ottime prestazioni dell’intero collettivo.



Il Don Bosco Fossone, balzato al secondo posto solitario dopo un tris di vittorie “pesantissime”, va a far visita alla “cugina” Tirrenia (foto) per l’attesissimo derby. In casa di gialloblu di mister Dario Martinelli le cose non vanno per il verso giusto, stabili al penultimo posto della classifica e indeboliti da diversi problemi, sono in trepida attesa dell’apertura del prossimo calcio mercato. Gli ospiti attualmente in buona salute, sono un cliente più che scomodo. Per la Tirrenia si prospetta una partita quasi “della vita”: primo obiettivo non prenderle, secondo annerire l’unica casella ancora bianca, quella delle vittorie in casa propria.



Dopo due trasferte con altrettante sconfitte, i versiliesi del Forte dei Marmi tornano nel proprio fortino per vedersela con il temibile River Pieve, match quello dell’Aliboni fondamentale per entrambi i sodalizi. Completano il calendario i Diavoli Neri contro il Ponte a Moriano, il Capezzano opposto ai cugini della Torrelaghese, la Folgor Marlia contro il Marginone e lo Sporting Bozzano che ospita l’Acquacalda di S.Pietro a Vico.



Programma gare, arbitro di domenica 25/11/2018 (inizio ore 14,30)



Capezzano-Torrelaghese (“Cavanis”,Simone Cecchi di Lucca)

Gorfigliano-Ponte a Moriano (“Comunale”, Guglielmo Giannini di Pontedera)

Folgor Marlias-Marginone (“Castelpoggio”, Eleonora Labate di Firenze)

Orentano-Serricciolo (Orentano, Gianmarco D’orsi di Empoli)

Forte dei Marmi (“D.Aliboni”, Massimo Giolli di Empoli)

Sp.Bozzano-Acquacalda (“Rontani”,Andrea D’Orta di Pisa)

Staffoli-Tau calcio (“Comunale”, Davide Ammannati di Firenze)

Tirrenia-Don Bosco Fossone (“Ronchi”,Luca Marotta di Prato)