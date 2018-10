Prima Categoria, la Torrelaghese esonera Maurelli

Troppi pochi punti per la società gialloviola. Il sostituto sarà l'ex Bozzano Bucci

Prima Categoria - Finisce dopo un mese di gare ufficiali l'avventura del lunigianese Alessandro Maurelli come allenatore della Torrelaghese, squadra neopromossa nel campionato di Prima Categoria.



Il tecnico, che in passato ha allenato la Fivizzanese ed è stato vice di mister Gassani in Eccellenza con Camaiore e Portuale, nelle quattro gare di campionato giocate in questa stagione ha vinto solo la seconda sul campo ella Tirrenia. Per questo motivo è stato esonerato dalla società gialloviola del presidente Dario Ramacciotti, all'indomani della sconfitta contro il quotato Marginone.



Con lui molti giocatori della provincia di Massa Carrara tra i quali Berti, Sartini, Cantoni, Ragonesi e Magnani che rimarranno sotto la guida del nuovo allenatore, il viareggino Massimiliano Bucci che nella passata stagione ha allenato del Bozzano.