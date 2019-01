Prima Categoria, la Tirrenia si rifà il trucco

Tenerani è il nuovo allenatore, presi anche Begotti e Del Bergolo e altri due giocatori importanti vicino alla firma

Prima Categoria - Quindici partite per il miracolo. Questo è il grido di battaglia della Tirrenia, ultima in classifica con soli 6 punti, per tutto il girone di ritorno. Il mare è veramente in tempesta e per riportare la barca in porto è stato scelto un timoniere navigato come Fabrizio Tenerani, vecchia conoscenza del calcio massese che ha allenato in molte squadre, da ultimo la Portuale. Oltre a lui si sono stretti alla società del presidente Tartarini, collaboratori esterni che insieme al ds Nicolini hanno l'obiettivo di inserire il prima possibile elementi di valore che possano cambiare gli equilibri della squadra.



Infatti in settimana sono stati tesserati gli ex Versilia e Unione Montignoso Loris e Samuel Paiottinella, e nella giornata di sabato 12 gennaio hanno firmato nientemeno che il portiere Marco Begotti, classe '90 che vanta 85 presenze in Serie D e le ultime stagioni in Promozione tra Pontremolese e Pietrasanta, e Luca Del Bergiolo (foto), centrocampista con un passato importante in Eccellenza e sceso di categoria nelle ultime stagioni.



Oltre a loro sono vicini alla firma il difensore classe '91 ex Portuale e Pietrasanta Marcello Baldi e Antonio Monaco, centrocamposta classe '93 ex Portuale, Rapallo e Pietrasanta. Due elementi di indiscusso valore che assieme a Del Bergiolo e Begotti porterebbero già un grosso valore aggiunto da far paura anche alle big del torneo.



La prima della quindici finali si giocherà questo pomeriggio in Via Dei Lecci dove arriverà la nona in classifica Capezzano Pianore.