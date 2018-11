Prima Categoria, la Tirrenia si arrende alla capolista

Il match-clou in casa del Tau Calcio al Don Bosco Fossone, Serricciolo frenato dal Capezzano

Prima Categoria - Il settimo turno conferma al vertice della classifica del Girone A i versiliesi del Forte dei Marmi che conquistano la quarta vittoria interna consecutiva contro la Tirrenia. In virtù della frenata casalinga del Marginone e del passo falso del Tau Calcio la formazione di mister Giacomo Vannoni consolida il primato, mantenendo tre lunghezze di vantaggio sul Marginone e quattro sulla nuova coppia Serricciolo-Tau. Il confronto dell’”Aliboni” si è messo subito in discesa per capitan Coppedè e compagni con il primo sigillo stagionale di Federico Tarabella dopo pochi minuti di gioco. Prima dell’intervallo il solito Giacomo Tedeschi e il difensore Lupoli portavano a tre il prezioso bottino. Nella ripresa gli ospiti di Mister Dario Martinelli hanno provato a riaprire la gara con Manfredi e Venturini, quest’ultimo ha colpito la base alta della traversa su calcio piazzato dal vertice dell’area. Allo scadere due gol, entrambi dagli undici metri: il primo del bomber di casa Gianmarco Lossi (nono centro); il secondo del solito Gianluca Venturini per gli ospiti.



Si riscatta alla grande il Don Bosco Fossone che incamera tre punti pesanti andando ad espugnare il campo dell’accreditato Tau Altopascio, match-winner Nicola Musetti a metà della ripresa. Importante boccata d’ossigeno per il team di mister Massimiliano Incerti che, dopo l’inatteso scivolone interno con la Torrelaghese, si sono rimesso in scia delle prime con fiduciosa veduta per il proseguo nel torneo del sodalizio carrarino.



Perde terreno il Serricciolo di mister Paolo Bertacchini che nel turno casalingo divide la posta in palio contro l’ostico Capezzano. Nonostante il rallentamento la posizione in graduatoria di Pietro Vassallo & soci rimane ottimale, terzo posto a quattro punti dalla vetta.



La giornata di domenica ha fatto registrare altri due pareggi tutti senza reti: il fanalino Folgor Marlia a S. Pietro a Vico contro l’Acquacalda e l’Orentano in casa del Ponte a Moriano. Nelle rimanenti sfide, colpaccio dello Sporting Bozzano contro la Torrelaghese, vitale successo che permette al team di mister Maffei di uscire dalla zona dei play out, scavalcando proprio i cugini nel derby. Infine secca vittoria interna del River Pieve contro l’accreditato Gorfigliano: dopo il pareggio nel primo tempo, l’equilibrio veniva interrotto nel finale con i punti di Satti e del nuovo entrato Haoudi. Successo che proietta il club di mister Micchi a ridosso della griglia del girone play off.