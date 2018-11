Prima Categoria, la Tirrenia a testa alta dalla capolista. Martinelli: «Mettere a nudo le loro debolezze»

Dopo il buon punto col Marginone, il tecnico gialloblu cerca il risultato a Forte Dei Marmi

Prima Categoria - Quattro risultati utili consecutivi, con relativa uscita dalle sabbie mobili della classifica. Questo il bilancio della Tirrenia di mister Dario Martinelli (foto) nell'ultimo mese. Domenica scorsa in Via Dei Lecci un pareggio con l'ex capolista Marginone, fino ad allora a punteggio pieno, e tra due giorni trasferta nella vicina Forte Dei Marmi dove ad attenderli ci sarà la nuova capoclassifica.



Di seguito le parole del tecnico a riguardo:



Domenica sul campo della capolista. Con che mentalita' affronterete la partita? "Domenica giochiamo contro una squadra di qualità, giocano insieme da diversi anni ed hanno molte individualità importanti. Andremo a Forte dei Marmi per giocarci le nostre carte, cercando di sfruttare al meglio le nostre caratteristiche, e di mettere a nudo le loro debolezze, speriamo di riuscirci..."



Si parla di nuovi importanti acquisti, tipo un difensore centrale dall'Eccellenza. Puoi confermare? "A Dicembre sicuramente arriverà qualcuno, un difensore è necessario perché siamo numericamente corti in quella zona di campo, di più non posso dire..."



Situazione infermeria? "Purtroppo abbiamo qualche problema, Landi è infortunato, Menchini e Petrocchi probabilmente non riusciranno a recuperare da un problema muscolare, però ho fiducia nei miei ragazzi, sono convinto che i sostituti saranno all’altezza".