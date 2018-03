Prima Categoria, la presentazione della venticinquesima giornata

Ultimo turno prima della lunga sosta pasquale, vediamo gli impegni delle apuane

Prima Categoria - Si disputa oggi la venticinquesima giornata del campionato di Prima Categoria, giornata che chiude la seconda parentesi di campionato iniziata dopo la sosta di natale e che arriva prima delle tre settimane di sosta previste quest'anno dalla Lega Dilettanti Toscana.

L'ultima giornata è stata caratterizzata da ben quattro rinvii, due dei quali hanno riguardato Tirrenia e Don Bosco Fossone, che recupereranno le gare domenica prossima 25 marzo; a scendere in campo sono state invece il Serricciolo, vincente per 4 a 2 in casa contro il fanalino di coda Fornoli, e il Romagnano, battuto nel finale a Capezzano e sempre più pericolante in zona playout.

Il Serricciolo con la vittoria di domenica si è rilanciato in zona playoff, approfittando dei rinvii di Marginone, Tau Calcio e Sporting BM, e raggiungendo il terzo posto virtuale con 39 punti; la trasferta di oggi a Sextum potrebbe confermare e rilanciare una candidatura dei lunigianesi in zona playoff, con le prime due della classifica, Pieve Fosciana e Unione Pontigiana, che al momento sembrano fare gara a se per la vittoria finale del campionato.

Fermata dalla pioggia sul campo del Ponte a Moriano, dove si giocava un primo match point salvezza, la Tirrenia scenderà in campo inedito della Fossa dei Leoni dove ospiterà i Diavoli Neri: entrambe le squadre in questo momento non vivono ossessioni di classifica, ma un passo falso le costringerebbe ad affrontare un finale di campionato con qualche affanno in più. Una vittoria dei gialloblu li porterebbe a 37 punti, un buon bottino da poter gestire tra recupero e ultime cinque giornate per poter raggiungere una salvezza tranquilla, obiettivo dichiarato di inzio stagione.

Il Don Bosco Fossone, dopo essere tornato a fare punti 15 giorni fa, ha assoluto bisogno di sfruttare al meglio il turno casalingo contro il River Pieve, squadra che li precede di quattro punti in classifica. Mister Lazzini ha bisogno di trovare continuità di risultati in queste sette partite che mancano alla fine se vuole riuscire ad evitare l'appendice dei playout, ed in quest'ottica la partita di oggi è fondamentale per cercare di accorciare sulle dirette concorrenti.

Stessa sorte, ma cammino ancora più difficile per il Romagnano che con la sconfitta di Capezzano di domenica scorsa ha visto ancor più allontanarsi il sest'ultimo posto che varrebbe la salvezza diretta. Sul terreno di gioco del Raffi si presenta oggi lo Sporting BM, squadra impegnata nella lotta di vertice, con cui il Romagnano nel girone di andata cominciò quel filotto di vittorie che portarono gli amaranto fuori dalla zona pericolosa; Corsi e compagni sperano di poter ricominciare da lì per un finale di campionato in cui non possono più sbagliare se vogliono coltivare le ultime speranze di salvezza diretta.

Questo il programma completo, in campo alle 15:



Acquacalda San Pietro a Vico– Pieve Fosciana

Romagnano – Sporting Bozzano

Don Bosco Fossone – River Pieve

Atletico Fornoli – Capezzano Pianore

Giovanile Sextum – Serricciolo

Marginone 2000 – Unione Pontigiana

Tau Calcio – Ponte a Moriano

Tirrenia 1973– Diavoli Neri