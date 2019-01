Prima Categoria, la giornata odierna

- Inizia la seconda parte del difficile campionato di Prima Categoria. In queste ultime gare i lunigianesi delhanno ingranato la marcia giusta, guidano il girone con quattro punti sull’immediata inseguitricee addirittura sette sulla accreditato. Per ora il duello tra la formazione di Paolo Bertacchini e quella di Massimiliano Incerti è a distanza, i "galletti" scendono con il favore del pronostico sul difficile campo deldove gli aranci-nero di mister Stefano Rinaldi sono ancora imbattuti, in virtù delle tre vittorie e cinque pareggi.Ildopo l’inatteso pareggio interno con l’Orentno ha visto aumentare il divario dai lunigianesi, ora i punti sono diventati quattro. I giallorossoblu devono recuperare più punti possibili nelle prime due giornate del girone di ritorno in vista del derby al “Duilio Boni” con la capolista a fine mese (domenica 27), match che potrebbe riaprire i giochi per il vertice. Oggi a far visita ai carrarini arriva il temibile, compagine che esce da quattro successi consecutivi che hanno portato i garfagnini a sole due lunghezze dalla terza in classifica Tau Calcio.Per quanto riguarda la, uscita sconfitta ma a testa alta dal match interno con la capolista Serricciolo, ha a disposizione il secondo confronto tra le mura amiche contro il Capezzano Pianore. Grandinegli ultimi giorni, a partire dal mister Tenerani, per andare alla ricerca del miracolo salvezza, vista la classifica più che precaria.Per il resto, sono in programma le insidiose trasferte delin casa della corazzata, dell’nel pisano contro lo, il confronto tra laa Saltocchio contro l’e le due delicate trasferte delsul campo dellae dell'a Bozzano contro loAcquacalda-Torrelaghese (“Saltocchio”, Marco Tundo di Pisa)Don Bosco Fossone-River Pieve (“Duilio Boni”, Lorenzo Biagi di Pisa)Folgor Marlia-Gorfigliano (Castelpoggio, Luca Alessandro Averaldi)Marginone-Serrricciolo (Comunale, Mirko Borghi di Firenze)Sp.Bozzano-Orentano (“Rontani”, Edoardo Bò di LivornoStaffoli-Atletico Forte dei Marmi (“Comunale, Joao Victor Ottaviano Costa di Livorno)Tau calcio-Ponte a Moriano (Altopascio, Thomas Domenici di Viareggio)Tirrenia-Capezzano (Ronchi, Andrea Della Bartola di Pisa)