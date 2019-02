Prima Categoria, là davanti vincono tutte

Bene anche la Tirrenia che a sorpresa espugna il difficile campo del Marginone

Prima Categoria - Giornata più che positiva per le tre squadre della provincia di Massa Carrara che vincono in tutti i rispettivi impegni.



Dopo lo scivolone di domenica scorsa torna a vincere la capolista Serricciolo e lo fa con due reti messe a segno nella ripresa: la prima al 55' con Mencatelli che salta due uomini in area, su assist di Iardella, e trafigge il portiere in diagonale; la seconda 7 minuti più tardi con Tavoni che anticipa tutti, su punizione dalla sinistra di Bertolla, e appoggia in rete.



Non delude la seconda classificata Don Bosco Fossone che si riscatta della sconfitta dell'andata e torna da Torre Del Lago con un indiscutibile 3-0. Apre le danze il fuoriclasse Manfredi al 30' con una punizione millimetrica da fuori area trova all'incrocio dei pali. Raddoppia poco dopo bomber Ceccarelli (foto), protegge palla in area, si gira e di sinistro con un gran tiro la mette sotto la traversa. Chiude al 60' D'Adamo con un gran tiro da fuori area alla destra del portiere locale Casapieri.



Tiene il passo anche l'altra seconda classificata River Pieveche tra le mura amiche liquida il Bozzano con un secco 2-0 firmato Di Salvatore e Haoudi.



Infine grande successo del fanalino di coda del torneo Tirrenia che a gran sorpresa torna dal fortino di Marginone con 3 punti. Di Da Prato, in mischia, e Corsi (rigore) le due reti reti. Con questa vittoria i ragazzi di Tenarani accorciano sul gruppo playout, distante ancora 9 lunghezze.



TABELLINI



Serricciolo: Scolari, Perini (90' Cornaccioli), Sartini, Tonelli, Manenti, Mameli, Mencatelli, Shqypi (87' Jovanovitch), Iardella (74' Del Freo), Bertolla, Tavoni (68' Marchionna) a disp. Santini. All. Bertacchini

Staffoli: Vannoli, Marchetti (74' Guaglierdo), De Vita (53' Rinaldi), Quagni, Filidei, Della Maggiore, Saviozzi, Michetti (65' Petroni), Paolieri, Cesari, Di Mauro (61' Giannetti) a disp. Cintolesi, Bandoni, Orsucci, Nacci, Sichi. All. Bizzarri

Reti: 55' Mencatelli, 62' Tavoni

Note: Ammoniti Bertolla, Di Mauro, Petroni



Torrelaghese: Casapieri, Giuntoni, Rossi, Zala, Pacini, Cinquini, Tinagli, Biagioni, Cantoni, Barsotti, Passaglia a disp. Aperti, Picchi, Francini, Piattelli, Raggi, Del Sarto, Ratti, Lippi

Don Bosco Fossone: Tognoni, Tedeschi, Citro, Capitani, Bertagnini, Ceragioli, Manfredi, D'Adamo, Ceccarelli, Musetti, Donati a disp. Stagnari, Micheli, Stabile, Basciu. All. Incerti

Reti: 30' Manfredi, 39' Ceccarelli, 60' D'Adamo



River Pieve: Micchi M., Turri, Angeli, Byaze, Tolaini, Fontana (10'st Satti), Giannotti, Catalini (33'pt Pioli), Haoudi, Di Salvatore, Vitelli. A disp.: Papeschi, Condè, Cavilli, Vignale, Francesconi, Cristea, Micchi L. All.: Micchi M.

Sporting Bozzano: Bedei, D’Agliano, Benedusi (25'st Suallah), Benassi, Romanini, Signorini, Capasso, Morelli, Palazzolo, Canesi, Pierini. A disp.: Stoppani, Checchi, Suallah, Fierro, Tesi. All.: Maffei

RETI: 4'pt Di Salvatore, 49'st Haoudi