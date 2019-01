Prima Categoria, la capolista Serricciolo allunga

I "galletti" sono campioni d'inverno con 4 punti sul Don Bosco Fossone, fermato dall'Orentano

Prima Categoria - Il testacoda di Prima Categoria finisce come da pronostico, 3-0 per il Serriciolo che passeggia sul campo di una rimaneggiata Tirrenia. La capolista di mister Bertacchini passa in vantaggio al 16' con Shqypi, bravo ad appoggiare in rete il corner battuto da Mencatelli. Lo stesso Shqypi trova la doppietta al 33' con una bella azione personale e un preciso tiro a fil di palo che non lascia scampo a Ridolfi. Partita in discesa per gli ospiti che chiudono nel finale con Tavoni che salta tre uomini e trafigge l'incolpevole Ridolfi per la terza volta. Serricciolo che con questa vittoria è campione d'inverno, portando a 4 i punti di distacco sulla seconda Don Bosco Fossone.



I giallorossoblu vengono infatti fermati in casa dal tenace Orentano. La gara del "Dulio Boni" parte bene per i locali di Incerti che vanno a segno dopo tre giri di lancette con bomber Ceccarelli. Gli ospiti non demordono e trovano un pareggio fortunoso, grazie alla sfortunata deviazione di capitan Bertaglini nella propria porta. Ripresa molto nervosa con un espulso per parte, poi l'Orentano passa in vantaggio con Verola al 70', ma il Fossone non molla e 8 minuti più tardi trova il pareggio con Manfredi, bravo a mettere in rete di testa una deviazione del portiere dopo una grande azione e tiro di Musetti.



I tabellini



Tirrenia Academy – Serricciolo 0-3

TIRRENIA: Ridolfi, Pucci (20'st Bertola), Grassi, Marinari, Sacchelli, Guglielmi, Fubiani; Russo, Palotti S. (30'st Palotti L.), Corsi, Carducci

SERRICCIOLO: Scolari, Perini, Mencatelli, Tonelli, Sartini, Mameli, Marchionna (16't Jovanovitch), Shqypi (35'st Del Freo), Iardella (38'st Lombardi), Bertolla, Tavoni. A disp.: Lisi. All.: Bertacchini

RETI: 16'st e 33'st Shqypi, 40'st Tavoni

NOTE: Ammoniti Iardella, Fubiani



Don Bosco Fossone – Orentano 2-2

DON BOSCO FOSSONE: Tognoni, Tedeschi, Burchielli, Capitani, Bertagnini, Stabile, Donati, Ceragioli, Ceccarelli, Musetti, Manfredi (A disp. Stagnari, Franchi, Micheli, Basciu) All. Incerti

ORENTANO: Mazziotta, Rugani, Cirillo, Centoni, Giani, Pardossi, Franchini, Cecchi, Verola, Vaglini, Nannelli (A disp. Ferri, Ramacciotti, Menichelli, Ruglioni) All. Capioni

RETI: 3' Ceccarelli, 41' aut. Bertagnini, 24' st Verola, 32' st Manfredi

NOTE: 60' espulso Ceragioli (DB), 63' espulso Centoni (O)