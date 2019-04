Prima Categoria, la capolista River a caccia dei tre punti promozione

- Match ball per i garfagnini del River Pieve, capo classifica del campionato di Prima Categoria. Il team di Micchi ha a disposizione un turno dove potrebbe chiudere i conti del torneo per passare le festività con il titolo in tasca. Tutto questo si concretizzerebbe se i biancorossi questo pomeriggio trovassero i tre punti contro i giallo-viola della Torrelaghese e nello stesso tempo il Serricciolo non vincesse a Ponte a Moriano. Il Serricciolo di Paolo Bertacchini è dunque chiamato a rispolverare lo smalto smarrito da qualche giornata per continuare a sperare ma anche e soprattutto per non mettono a rischio il secondo posto in classifica, Tau Calcio in agguato a -1.Nel quartier generale di Fossone la situazione non è stata per niente buona, il club carrarino è in caduta libera da diverse domeniche, in virtù di inaspettati passi falsi sia fuori casa che davanti ai propri tifosi. Il recente cambiamento della conduzione tecnica dimostra che il sodalizio biancorossoblu crede ancora nei play off: l’uomo della salvezza della scorsa stagione Gianluca Lazzini (foto) ha il compito in questo mese, sfruttando anche la sosta pasquale, di ricompattare l’ottimo potenziale a disposizione per “salvare” il campionato partito con ottimi progetti.Il resto del calendario odierno presenta l’ultimo appello per i Diavoli Neri di Gorfigliano che ospitano il temibile Marginone, lanciato per un posto nel gironcino degli spareggi. Trasferta insidiosa del Tau calcio attuale terza forza del girone, i granata salgono nel pisano intenzionati a chiedere strada ai pisani dell’Orentano, la classifica dei giallo rossi non è delle migliori visto che non sono ancora matematicamente salvi. Impegno delicato della pericolante Acquacalda sul campo di un tonificato Atletico Forte dei Marmi, i versiliesi di mister Enrico Galleni, dopo l’acuto convincente in quel di Serricciolo, tentano una miracolosa scalata all’eventuale piazzamento play off. Infine gara puramente in prospettiva salvezza dello Sporting Bozzano, opposto tra le mura amiche ai pisani dello Staffoli.